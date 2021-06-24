Дзюба чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро

Форвард сборной России Артём Дзюба чаще других футболистов оказывался в положении вне игры в матчах группового этапа Евро-2020 (7 раз).
У ближайших преследователей Ромелу Лукаку (Бельгия), Бурака Йилмаза (Турция) и Марио Гаврановича (Швейцария) по четыре попадания в офсайд.
Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.
Сразу вспоминается фотожаба ↓
Сразу вспоминается фотожаба ↓
Это в РПЛ судьи щелкают клювом, когда Дзюба ветками в положение вне игры забегает, а на Евро сразу свистят.
Это в РПЛ судьи щелкают клювом, когда Дзюба ветками в положение вне игры забегает, а на Евро сразу свистят.