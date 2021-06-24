Дзюба чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро

1624554005

вчера, 20:00

Форвард сборной России чаще других футболистов оказывался в положении вне игры в матчах группового этапа Евро-2020 (7 раз).

У ближайших преследователей (Бельгия), (Турция) и (Швейцария) по четыре попадания в офсайд.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.