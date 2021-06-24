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Дзюба чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро

вчера, 20:00

Форвард сборной России Артём Дзюба чаще других футболистов оказывался в положении вне игры в матчах группового этапа Евро-2020 (7 раз).

У ближайших преследователей Ромелу Лукаку (Бельгия), Бурака Йилмаза (Турция) и Марио Гаврановича (Швейцария) по четыре попадания в офсайд.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 23:58
Так бывает если постоянно отвлекаться чтобы передёрнуть во время матча....
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 23:37
Меньше о члене надо думать...
Estiva
Estiva
вчера в 22:30
Индзюба - рожденный в офсайде
морозз
морозз
вчера в 22:26
Это не перед телевизором забавляться, это футбольная аксиома для дерева!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Он и в рпл постоянно торчит в офсайде!
berda2003
berda2003
вчера в 22:19
он вне игры уже давно...
mtrf9bu6yf2s
mtrf9bu6yf2s
вчера в 22:16
Заказ от путина получили наверно,чтобы тут каждый день напоминать об этом 74ре-бревне,да еще страдает недостатком ума,но он главный спортсмен россии,главный с бузовой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:03
Просто он уставал и не успевал во время отойти назад. Всё таки пожилой мужчина, да и с проблемами в интимной жизни. Всё обьяснимо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:46
Так он и по жизни больше всех "куда нибудь" попадает!!!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:46
Рукаку и Лукаку)
протон1
протон1
вчера в 21:41
когда дзюба дзюбил там в тихой. всем было смотреть на это омерзительно, потом стихло и принимали с юмором. после поражения на евро дзюбиньо стал вновь отвратительным
санек002
санек002 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:33
потому и в 100 топовых вошел!
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:31
У наших как всегда не нужние рекорды
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:30
И что из того?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:25, ред.
Может потому что офсайды часто просматриваемые, а Дзюба любит работать на камеру!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:20
Теперь в интервью на Матч ТВ будет с гордостью говорить, что в игровом стиле похож на Индзаги
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:12
А как же иначе ? Это дерево растёт в чужой штрафной ! )))
Anisovich
Anisovich
вчера в 20:58
А Джикия позволил пропустить семь голов, худший защитник Евро-2020.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:55
Также всем стало известно,каким именно органом Дзюба чаще всего попадал в офсайд
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:54
" А Манечку, написал книгу 20 лет в офсайде ты читал?!
alexgurzan
alexgurzan ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:45
Проиграл с формулировки про ветки :D
Сразу вспоминается фотожаба ↓
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 20:44
Привык, что ему в РПЛ засчитывают голы из метровых офсайдов, думал и здесь прокатит.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:42
дерево )
makkie
makkie
вчера в 20:38
Пешком ходишь, офсайды неизбежны.
Это в РПЛ судьи щелкают клювом, когда Дзюба ветками в положение вне игры забегает, а на Евро сразу свистят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:27
Да за...бал этот дзюба.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:25
Аффторы, вы задолбали своим Дзюбом!!! Тошнит уже!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:11
Ещё бы направить в нужное русло
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Если постоянно стоять в штрафной соперников и ждать что кто-то должен будет рано или поздно попасть ему в голову , так и получается что стоишь в положении вне игры и вне игры в футбол ⚽!!!)))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:07
В смысле попадал? Он оттуда и не вылазил
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:06
Ювентус решил не продлевать аренду Мораты и заменить его Дзюбой.
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