Трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн евро

Портал transfermarkt обновил рыночные стоимости всех футболистов Серии А.
Стоимость нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина упала с 4,5 млн евро до 3,5 млн евро.
Александр Кокорин продолжает испытывать постоянные проблемы со здоровьем, что сказывается на игровом времени россиянина. Лишь 91 игровая минута в весенней части сезона указывает на неэффективную работу селекционного отдела «фиалок», который приобрел за 4,5 млн евро форварда, имеющего в последние годы проблемы со здоровьем. Кокорин продолжает не оправдывать вложенные в него инвестиции и продолжает терять в рыночной стоимости с 4,5 до 3,5 млн евро.
Ну ведь в Сочи же играл, после отсидки, будучи не в оптимальной форме. Но играл, забивал и приносил пользу. Остался бы, как знать, может и в сборной бы сейчас был.
А он на лавке да в лазарете, пусть и в Италии. Жаль мне его, а особенно жаль фиалок. Не на того человека они поставили, теперь и продать будет сложно...
Ну ведь в Сочи же играл, после отсидки, будучи не в оптимальной форме. Но играл, забивал и приносил пользу. Остался бы, как знать, может и в сборной бы сейчас был.
А он на лавке да в лазарете, пусть и в Италии. Жаль мне его, а особенно жаль фиалок. Не на того человека они поставили, теперь и продать будет сложно...