Трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн евро

Портал transfermarkt обновил рыночные стоимости всех футболистов Серии А.

Стоимость нападающего «Фиорентины» упала с 4,5 млн евро до 3,5 млн евро.

Александр Кокорин продолжает испытывать постоянные проблемы со здоровьем, что сказывается на игровом времени россиянина. Лишь 91 игровая минута в весенней части сезона указывает на неэффективную работу селекционного отдела «фиалок», который приобрел за 4,5 млн евро форварда, имеющего в последние годы проблемы со здоровьем. Кокорин продолжает не оправдывать вложенные в него инвестиции и продолжает терять в рыночной стоимости с 4,5 до 3,5 млн евро.