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Трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн евро

04 июня 2021, 09:21

Портал transfermarkt обновил рыночные стоимости всех футболистов Серии А.

Стоимость нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина упала с 4,5 млн евро до 3,5 млн евро.

Александр Кокорин продолжает испытывать постоянные проблемы со здоровьем, что сказывается на игровом времени россиянина. Лишь 91 игровая минута в весенней части сезона указывает на неэффективную работу селекционного отдела «фиалок», который приобрел за 4,5 млн евро форварда, имеющего в последние годы проблемы со здоровьем. Кокорин продолжает не оправдывать вложенные в него инвестиции и продолжает терять в рыночной стоимости с 4,5 до 3,5 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:54
демократичная цена должна вызвать повышенный спрос ! )
Mi6
Mi6
04 июня в 14:15
А сколько он будет стоить в команде из Сельпердыковки?
pioner1987
pioner1987
04 июня в 14:06
Кокорин редко травмируется просто он симулянт и халявщик этому научился в Зените
Spartachok86
Spartachok86
04 июня в 14:04
Он что, стоил больше ляма?)))
Мessi 10
Мessi 10
04 июня в 14:04
А ведь они обещали сделать из него одного из лучших форвардов мира всего через 3-4 года. Наверно маринуют на лавке, чтобы копилась спортивная злость и потом точно начнет феерить))
pioner1987
pioner1987 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июня в 14:03
Кому забивал? Юниорам Ростова!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 13:16, ред.
Заграницу на лечение, лечение за счет заведения, так еще и больничный оплачивают 100% от зарплаты , вот счастье то привалило.
dalex83
dalex83
04 июня в 13:01
Биткоин тоже начал валится)
Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июня в 13:00
как аршавина, сами дадут денег что бы забрали
makkie
makkie
04 июня в 12:00
Большая удача, что Спартак вовремя спихнул Кокорина в Италию.
Отбили его подъемные - и ладно.
Зато Соболев с отъездом Кокорина заиграл на 100%, ведь рядом уже не было токсичного дружка-симулянта.
berda2003
berda2003
04 июня в 11:49
надо признать, что макаронников кинули классно ...
теперь, чтобы его кто-то забрал надо заплатить ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июня в 11:42
Грешён наверное...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ 129856 (раскрыть)
04 июня в 11:41
Промес.
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 11:41
Это всё происки любителей табуретки!))
galem72
galem72
04 июня в 11:25
Удивительно, что у него ещё есть какая-то рыночная стоимость.
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 11:08
Скоро за него еще приплачивать придется.
старина
старина ответ Liverpoolets (раскрыть)
04 июня в 10:59
Есть интерес.Даже из АПЛ
Liverpoolets
Liverpoolets ответ старина (раскрыть)
04 июня в 10:56
Неужели Ларссона хоть кто-то купит?
старина
старина ответ 129856 (раскрыть)
04 июня в 10:47
Ну Ларссон например.Знаешь такого?
129856
129856
04 июня в 10:29
Кто из бывших спартаковцев хоть раз подорожал?
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
04 июня в 10:27
3.5 млн. € найти под плинтусом это большая удача)...
Kaguzuti
Kaguzuti
04 июня в 10:19
Скоро Кокорин станет дешевым как Чалов.
stavr74
stavr74
04 июня в 10:11
главное вовремя избавились от нелеквида
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 09:57
А Малком побольше упал и в процентном соотношении, не говоря уже о миллионном. Оказывается сидеть на лавке и лежать в лазарете в серии А полезнее, чем быть одним из лучших в РПЛ по мутным рейтингам от ГазпромМедиа.
Legend 6
Legend 6
04 июня в 09:52
Я не понимаю, как можно было продать такого Кокорина в Фиорентину🤣🤣🤣ну как?
Тот же донный Чалов, хотя бы играл и забивал, и то его не купили, а этот как в фильме: украл, выпил в тюрьму". Ему и играть некогда.
particular
particular
04 июня в 09:44
Пока стоимость игрока ещё измеряется цифрах, его ценность уже уверенно опустилась ниже плинтуса...
Аксинья
Аксинья
04 июня в 09:44
Представляю сколько Суторминых можно было накупить вместо Кокоши))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 09:39
Якобы амбиции или попытка кому-то что-то доказать привела из Сочи в Спартак. И дальше пошло-поехало.
Ну ведь в Сочи же играл, после отсидки, будучи не в оптимальной форме. Но играл, забивал и приносил пользу. Остался бы, как знать, может и в сборной бы сейчас был.
А он на лавке да в лазарете, пусть и в Италии. Жаль мне его, а особенно жаль фиалок. Не на того человека они поставили, теперь и продать будет сложно...
beefs
beefs
04 июня в 09:38
Ему уже пора давать группу инвалидности...
STVA 1
STVA 1
04 июня в 09:30
А он ещё что-то стоит?)))
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