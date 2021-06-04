У Обольского есть варианты из России, но он хочет остаться в Испании

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04 июня 2021, 11:18

Российский нападающий покинул испанский клуб «Баракалдо» после истечения срока контракта.

В минувшем сезоне бывший футболист московского «Динамо» провел в Сегунде B 20 матчей, забив 7 мячей и отдав 2 голевые передачи.

По данным источника, у Обольского есть варианты в России. К нему проявляют интерес «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания» и «Нефтехимик». Однако приоритетом для него является Испания.

В мае с Обольским договорилась «Ибица», уже выславшая 24-летнему форварду предварительный контракт.