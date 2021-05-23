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Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

23 мая 2021, 17:19

Голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк на своей странице в инстаграме объявил об уходе из португальского клуба.

Вот и подошёл к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был не простым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу «Белененсеш»: руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делает это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьей весь сезон, несмотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было не просто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая всё на своём пути! Каждый на этом фото привнёс свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!

Не так давно сообщалось, что Крицюк может перейти в «Бешикташ».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 19:51
Если так хорошо , то мог бы и остаться....или не нужен стал???
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 18:26
Денег не заработал, пора домой на поклон идти.
sv_1969
sv_1969
23 мая в 18:03
Значит так надо
mihaluch
mihaluch
23 мая в 17:29
Отыграл иди дальше.
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