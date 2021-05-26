Миранчук — о первом сезоне в «Аталанте»: «Всё отлично, всё нравится»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от своего первого сезона в чемпионате Италии.
Можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной.
Списывались ли с братом? Он прилетал ко мне, был у меня. Так что хоть побыли вместе, увиделись.
Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, выразил мнение, что наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини следует больше доверять российскому хавбеку.
Всем здоровья.
Всем здоровья.