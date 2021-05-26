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Миранчук — о первом сезоне в «Аталанте»: «Всё отлично, всё нравится»

26 мая 2021, 06:16

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от своего первого сезона в чемпионате Италии.

Можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной.

Списывались ли с братом? Он прилетал ко мне, был у меня. Так что хоть побыли вместе, увиделись.

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, выразил мнение, что наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини следует больше доверять российскому хавбеку.

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Все комментарии
galem72
galem72
26 мая в 11:11
По соседству одному сашке тоже всё нравится. ))
milanetto10
milanetto10
26 мая в 11:00
ну правильно зачем ныть,надо выкладываться и всё получится Малиновсий тому пример
berda2003
berda2003
26 мая в 10:55
Всё отлично, всё нравится. Лавка моё любимое место! Хочу рядом посадить брата.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
26 мая в 08:56
Нравится на банке сидеть? Ну сиди дальше.
Vladimir808
Vladimir808
26 мая в 08:39
Успеха тебе, Лёша!!!
Первый сезон удался, дальше легче будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 07:57
Алексей попал в хорошую команду. Единственный минус для него - это ну очень хорошая скамейка у команды, конкуренция за место в основе просто запредельная , потому и времени Алексею пока достается не так много. Хочется верить , что адаптация у него закончилась и в следующем сезоне у него будет больше игрового времени.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
26 мая в 07:11
Гасперини самому виднее, как и кого ставить в состав для достижения максимального результата. А Алексею дальнейших успехов.
mihaluch
mihaluch
26 мая в 07:04
Можно сказать что дебют получился.
shlomo
shlomo
26 мая в 06:53
Удачи тебе Алексей!
Mangur
Mangur
26 мая в 06:53
Дебют состоялся. Браво.
swed27
swed27
26 мая в 06:38
В Италии не может не нравится
STVA 1
STVA 1
26 мая в 06:36
Это хорошо коли нравится
ДСА
ДСА
26 мая в 06:18
Пока не лидер, а просто на подхвате.
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