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Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ»

сегодня, 14:19

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич считает, что полузащитнику команды Николе Влашичу стоит уйти из московского клуба.

Влашич — топ-игрок, профессионал. Это было заметно в сборной Хорватии, а затем я убедился в этом, когда работал в ЦСКА.

Уже несколько сезонов он является одним из сильнейших игроков РПЛ. Никола уже перерос эту лигу и хочет сделать следующий шаг.

Недавно отец Влашича заявил, что Николе пора сменить клубную прописку.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 16:06
Игрок подходит для Апл
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:04
Гуру Олич - Правильно подметил
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 16:02
Гинер, отдай ты уже Влашичу паспорт!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 15:58
Вот по Азмуну видно , что он перерос лигу сколько голов забил и сколько титулов забрал , а вот Влашич каких достижений достиг , какую историю оставил в РПЛ и в самом ЦСКА, даже промес уехал из Спартака после того, как привел команду к чемпионству.
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
сегодня в 15:49, ред.
все правильно говорит, пора покинуть эту любительскую колхозную лигу пока не поздно, иначе потеряет все.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:42
Влашич обыкновенный среднестатический игрок примерно такого же уровня как Головин или Миранчук не особо за ними гоняются и никто не собирается за него платить 30 мультиков особенно сейчас переплачивать никто не будет
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:41
Было очень заметно в конце сезона как Влашич просто не хотел играть за ЦСКА. Скорее всего уже попросил руководство клуба продать его. Перспектива ещё три года мучится и тем более без еврокубков его не радует.
Если будет хорошее предложение, то Орешкин сразу его продаст, ему надо долг Гинера возвращать в казну.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:39
Он не перерос РПЛ, он изначально был сильнейшим футболистом. С Европой сложнее, так как идти в средний по престижности клуб ему не хочется ( на мой взгляд ), а в ТОП-клубах таких, как он, три четверти состава, и не каждому клубу он сможет подойти по своим тактико-техническим характеристикам.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:25
Стоит уйти. А куда? Где его ждут? Одного пиара мало. Нужно ещё и делом доказать. А насчёт дела, в последний сезон, слабовато.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:56
Он давно РПЛ перерос
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:53, ред.
У Влашича есть контракт.. до 2024 года.
Если ЦСКА клуб из Европы предложит столько сколько устроит ЦСКА то Влашич перейдёт.. Он может расторгнуть контракт и выплатить неустойку...и гулять свободно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:52
Прошлый сезон сыграл откровенно говоря на тройку с большим натягом если это называется перерос то это ненормально.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:28
Олич как тренер тоже перерос уровень РПЛ. Очень быстро, практически мгновенно.
beefs
beefs
сегодня в 14:21
у него своя голова на плечах, как решит, так и будет...
m67mfr23a3zz
m67mfr23a3zz
сегодня в 14:20
Ни чего он не перерос.
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