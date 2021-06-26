Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ»

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич считает, что полузащитнику команды Николе Влашичу стоит уйти из московского клуба.
Влашич — топ-игрок, профессионал. Это было заметно в сборной Хорватии, а затем я убедился в этом, когда работал в ЦСКА.
Уже несколько сезонов он является одним из сильнейших игроков РПЛ. Никола уже перерос эту лигу и хочет сделать следующий шаг.
Недавно отец Влашича заявил, что Николе пора сменить клубную прописку.
Если будет хорошее предложение, то Орешкин сразу его продаст, ему надо долг Гинера возвращать в казну.
Если будет хорошее предложение, то Орешкин сразу его продаст, ему надо долг Гинера возвращать в казну.
Если ЦСКА клуб из Европы предложит столько сколько устроит ЦСКА то Влашич перейдёт.. Он может расторгнуть контракт и выплатить неустойку...и гулять свободно...
Если ЦСКА клуб из Европы предложит столько сколько устроит ЦСКА то Влашич перейдёт.. Он может расторгнуть контракт и выплатить неустойку...и гулять свободно...