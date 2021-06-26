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Червиченко: «Кокорин — просто ходячий инвалид по полю»

сегодня, 14:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Недавно появилась информация, что на Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Кокорин в «Фиорентине» просто не играл. Я специально напрягся, посмотрел матчи с его участием. Слушайте, ну это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-то его возьмет. Максимум на реабилитацию. Если кто-то из сумасшедших даст ему 600 тысяч долларов зарплату, это будет команда нервнобольных. 30-летний человек, который находится вообще не в кондициях. Да кому он нужен? У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выкидывать на него деньги.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 16:05
Так чему тут удивляться, в каком клубе он играл до перехода в Фиорентину.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:55
Он бабло зарабатывает а червь его инвалидом обзывает.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:50
Ну собственно он прав.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:41
Главное что бы зарплату платили.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:33
Америку не открыл...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:24
Червь дал хорошую характеристику
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