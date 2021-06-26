Червиченко: «Кокорин — просто ходячий инвалид по полю»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» .

Недавно появилась информация, что на Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Кокорин в «Фиорентине» просто не играл. Я специально напрягся, посмотрел матчи с его участием. Слушайте, ну это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-то его возьмет. Максимум на реабилитацию. Если кто-то из сумасшедших даст ему 600 тысяч долларов зарплату, это будет команда нервнобольных. 30-летний человек, который находится вообще не в кондициях. Да кому он нужен? У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выкидывать на него деньги.