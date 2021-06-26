Гнабри рассказал о необычном прозвище 18-летнего Мусиалы

Нападающий «Баварии» рассказал о прозвище полузащитника мюнхенского клуба .

Лерой Сане дал ему прозвище Бэмби. Он милый маленький мальчик, довольно приятный парень, поэтому он назвал его так.

Его футбольные качества исключительны. Как вы видели в матче с Венгрией, он может сильно помочь команде.