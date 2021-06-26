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Гнабри рассказал о необычном прозвище 18-летнего Мусиалы

сегодня, 17:19

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри рассказал о прозвище полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы.

Лерой Сане дал ему прозвище Бэмби. Он милый маленький мальчик, довольно приятный парень, поэтому он назвал его так.

Его футбольные качества исключительны. Как вы видели в матче с Венгрией, он может сильно помочь команде.

Бэмби — герой одноимённого анимационного фильма компании Walt Disney.

В матче против сборной Венгрии Мусиала побил рекорд Германии, сыграв на чемпионате Европы в 18 лет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:25
Уже героями мультфильмов стали футболистов называть.
Baggio R.
Baggio R. ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 18:20
Про оленей же не слова не было. Так что, кто еще детские мультики смотрит-то)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:10
Наверное тот назвал его оленем,а остальные пожалели и немного смягчили!🤣😜
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:33
Что мы узнали из этой новости?
1. Лерой Сане смотрит детские мультики.
2. Джамала Мусиала олень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:21
Что тока не придумают...
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