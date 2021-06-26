Гнабри рассказал о необычном прозвище 18-летнего Мусиалы

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри рассказал о прозвище полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы.
Лерой Сане дал ему прозвище Бэмби. Он милый маленький мальчик, довольно приятный парень, поэтому он назвал его так.
Его футбольные качества исключительны. Как вы видели в матче с Венгрией, он может сильно помочь команде.
Бэмби — герой одноимённого анимационного фильма компании Walt Disney.
В матче против сборной Венгрии Мусиала побил рекорд Германии, сыграв на чемпионате Европы в 18 лет.
1. Лерой Сане смотрит детские мультики.
2. Джамала Мусиала олень.
1. Лерой Сане смотрит детские мультики.
2. Джамала Мусиала олень.