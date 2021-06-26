Ярошик: «У Влашича сейчас стагнация в России»

Бывший футболист ЦСКА считает, что тренер Ивица Олич может объективно оценить уровень полузащитника , потому что видел его на тренировках.

Недавно Олич заявил, что футболисту пора переходить в более сильный чемпионат.

Ивица видел Влашича на тренировках, знает его текущее состояние, так что он в этом вопросе компетентнее меня. Я же видел Николу в нескольких играх за сборную, где он выступал по 20-30 минут, не успев показать что-то особенное. Так что после одной удачной игры сказать, что он перерос РПЛ — мне тяжело.

Когда я смотрел игры ЦСКА в прошедшем сезоне против «Спартака» или «Зенита», Влашич не показывал себя как лидер, чего-то сверхъестественного в его игре я не увидел. Наверное, ему стоит еще вырасти вместе с командой, чтобы уехать в хороший европейский клуб. ЦСКА пока борется за 5-6 место в РПЛ — кто-то может быть недоволен таким результатом и потерять интерес к игроку. Мне пока трудно сказать, что Никола какая-то ракета из другого измерения на фоне РПЛ .

Не исключаю, что у Влашича сейчас стагнация в России: он несколько раз пытался уйти в другой клуб, у него была мотивация. Так что сейчас все зависит от предложений. Если есть такое, от которого нельзя отказаться — конечно, стоит двигаться вперед. Если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее. Фанаты такого резкого перехода не поймут.