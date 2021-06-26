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Ярошик: «У Влашича сейчас стагнация в России»

сегодня, 16:28

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что тренер Ивица Олич может объективно оценить уровень полузащитника Николы Влашича, потому что видел его на тренировках.

Недавно Олич заявил, что футболисту пора переходить в более сильный чемпионат.

Ивица видел Влашича на тренировках, знает его текущее состояние, так что он в этом вопросе компетентнее меня. Я же видел Николу в нескольких играх за сборную, где он выступал по 20-30 минут, не успев показать что-то особенное. Так что после одной удачной игры сказать, что он перерос РПЛ — мне тяжело.

Когда я смотрел игры ЦСКА в прошедшем сезоне против «Спартака» или «Зенита», Влашич не показывал себя как лидер, чего-то сверхъестественного в его игре я не увидел. Наверное, ему стоит еще вырасти вместе с командой, чтобы уехать в хороший европейский клуб. ЦСКА пока борется за 5-6 место в РПЛ — кто-то может быть недоволен таким результатом и потерять интерес к игроку. Мне пока трудно сказать, что Никола какая-то ракета из другого измерения на фоне РПЛ.

Не исключаю, что у Влашича сейчас стагнация в России: он несколько раз пытался уйти в другой клуб, у него была мотивация. Так что сейчас все зависит от предложений. Если есть такое, от которого нельзя отказаться — конечно, стоит двигаться вперед. Если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее. Фанаты такого резкого перехода не поймут.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:53
Ну хоть Ярошик несмотря на то, что он бывший армеец, реально смотрит на вещи. Он прав находясь в команде середняке у Николы происходит стагнация. Видно было как в весенней части он больше мучился чем играл. В России у Николы есть смысл только в три команды переходить Зенит, Спартак, Локо. Но вывод один если хочет чего то добиться, то из ЦСКА надо уходить.
Землянин
Землянин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:51
Всё верно, не в бровь, а в глаз, ну хоть клуб на этих трансферах хорошо заработал, кроме Хонды
Землянин
Землянин
сегодня в 17:50
Так бы сидел на лавке, в каком нибудь топ чемпионате, без игровой практики, и о сборной забыл бы. А тут и играет, и зарплату получает и в сборную вызывают. Трансферная цена растёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:49, ред.
Иржи не мешало бы себя вспомнить для начала. Приехал, забил сразу штук семь, а потом дела постепенно пошли на спад, вроде как стагнация началась.Потребовался новый вызов. Ну вызвали и что? Потерялся Иржи на просторах Европы. А Хонда, а Красич? Один мечтал о Милане, другой о Ювентусе, чем закончились эти вызовы, а ничем! Сгинули оба в европейских футбольных дебрях. То же и про Думбию можно сказать.
Не на каждый вызов надо отвечать, иногда "трубку" лучше не брать.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
сегодня в 17:15
Видать очень много советников у Влашича которые каждый день ему внушают разные идеи относительно того в каком направлении ему двигаться. Да и он сам кажется не понимает  как ему поступить, чтобы выйти из этого дискомфорта, который ему мешает быть лидером ЦСКА в последнее время и вести за собой команду. Самый лучший вариант для Влашича оставаться ещё на один сезон в ЦСКА, чтобы восстановить все свои лидерские качества игрока в команде и окончательно определиться с какой командой ему будет интересно продолжать играть дальше. Уходить тоже нужно правильно чтобы потом не сожалеть о своём решении если всё пойдёт не так как намечалось заранее. Удачи 
ДСА
ДСА
сегодня в 17:06
Тут деньги платят.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:04, ред.
Один гол за сборную это маловато, тренер редко использует Николу. Видимо не зря.Пока не доверяет ему.
протон1
протон1
сегодня в 17:01
стагнация полная как и вся футбольная сфера в россии . деградация идет уже. чемпионат слабый и никто не приедит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:50
Пока Никола не блещет, и уже длительный промежуток времени. Посмотрим, как у него и у сборной пойдут дела дальше.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 16:37
Слишком много внимания к Влашичу. Дайте спокойно человеку вылететь со сборной, а потом обсуждать уже можно будет
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