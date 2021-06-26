Ярошик: «У Влашича сейчас стагнация в России»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что тренер Ивица Олич может объективно оценить уровень полузащитника Николы Влашича, потому что видел его на тренировках.
Недавно Олич заявил, что футболисту пора переходить в более сильный чемпионат.
Ивица видел Влашича на тренировках, знает его текущее состояние, так что он в этом вопросе компетентнее меня. Я же видел Николу в нескольких играх за сборную, где он выступал по 20-30 минут, не успев показать что-то особенное. Так что после одной удачной игры сказать, что он перерос РПЛ — мне тяжело.
Когда я смотрел игры ЦСКА в прошедшем сезоне против «Спартака» или «Зенита», Влашич не показывал себя как лидер, чего-то сверхъестественного в его игре я не увидел. Наверное, ему стоит еще вырасти вместе с командой, чтобы уехать в хороший европейский клуб. ЦСКА пока борется за 5-6 место в РПЛ — кто-то может быть недоволен таким результатом и потерять интерес к игроку. Мне пока трудно сказать, что Никола какая-то ракета из другого измерения на фоне РПЛ.
Не исключаю, что у Влашича сейчас стагнация в России: он несколько раз пытался уйти в другой клуб, у него была мотивация. Так что сейчас все зависит от предложений. Если есть такое, от которого нельзя отказаться — конечно, стоит двигаться вперед. Если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее. Фанаты такого резкого перехода не поймут.
Не на каждый вызов надо отвечать, иногда "трубку" лучше не брать.
Всем здоровья.
Не на каждый вызов надо отвечать, иногда "трубку" лучше не брать.
Всем здоровья.