Сборная Уэльса разгромно уступила сборной Дании (0:4) в 1/8 финала Евро-2020.

Капитан валлийцев не стал отвечать на вопрос журналиста о том, был ли это последний матч футболиста за сборную. Дослушав вопрос, Бэйл покинул интервью.

