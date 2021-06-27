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Роберто Мартинес: «Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду»

сегодня, 00:26
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии ответил на вопрос журналистов о том, поменял бы он Кевина Де Брюйне на Криштиану Роналду, если бы у него была такая возможность.

Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду, потому что после пяти лет с ним я очень привязан к Кевину. Де Брюйне — лучший плеймейкер в футболе на данный момент. Он особенный, он играет с умом, и я никогда не видел похожего игрока такого типа.

Ранее Роберто Мартинес рассказал, что у Бельгии нет плана, как остановить Роналду.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Он не нужен Бельгии, у неё и так молодых звёзд целая россыпь, зачем им пенсионер, а пенальти бить и так десяток наберётся технарей. Смысл искать смысл в чужих комментариях, тем более если Вам и так не понятно
Gelious
Gelious ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 00:51
На ваш комментарий другой нельзя ответить, поэтому тут напишу. Я ни в коем случае не пытался вывести, что аргентинец хуже, что еще кто-то. Просто написал к тому, что странно про возможность иметь Роналду в команде задвигать, что, мол, и свои пенальтисты есть. Если речь про общую статистику, то про Роналду я написал. Если речь о текущем положении дел, то у Бельгии даже Азар выходит играть, который и одной ноги Роналду не стоит. Так что я вообще не понимаю, в чем смысл был вашего комментария
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43, ред.
Сбросить сейчас разницу в годах между Де Брюйне и Роналдо и я думаю вопрос можно было вообще
не задавать !!!)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:42
Ещё бы, Кевин Де Брюйне-29 лет, Криштину Роналду-36 лет...
Землянин
Землянин ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
    Gelious
    Gelious ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 00:33
      SAFqwer
      SAFqwer
      сегодня в 00:31
      Любой здравомыслящий сейчас не поменял бы, хотя бы из-за возраста...
      Землянин
      Землянин
      сегодня в 00:29
      Ещё бы, штатный пенальтист и так есть и не один 🎃
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