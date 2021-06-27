Роберто Мартинес: «Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии ответил на вопрос журналистов о том, поменял бы он Кевина Де Брюйне на Криштиану Роналду, если бы у него была такая возможность.
Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду, потому что после пяти лет с ним я очень привязан к Кевину. Де Брюйне — лучший плеймейкер в футболе на данный момент. Он особенный, он играет с умом, и я никогда не видел похожего игрока такого типа.
Ранее Роберто Мартинес рассказал, что у Бельгии нет плана, как остановить Роналду.
не задавать !!!)))
не задавать !!!)))