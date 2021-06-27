Роберто Мартинес: «Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду»

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сегодня, 00:26

Главный тренер сборной Бельгии перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии ответил на вопрос журналистов о том, поменял бы он на , если бы у него была такая возможность.

Я бы не стал менять Де Брюйне на Роналду, потому что после пяти лет с ним я очень привязан к Кевину. Де Брюйне — лучший плеймейкер в футболе на данный момент. Он особенный, он играет с умом, и я никогда не видел похожего игрока такого типа.

Ранее Роберто Мартинес рассказал, что у Бельгии нет плана, как остановить Роналду.