Бэйл: «Желаю сборной Дании всего наилучшего на Евро-2020»

Капитан сборной Уэльса прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Дании (0:4).

Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом всё изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе. Очень обидно — вот всё, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я всё равно горжусь нашими игроками.

Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше.

Сборная Дании — это хорошая команда. Мы встречались с ними в прошлом, у них очень хорошая организация игры. Желаем им всего наилучшего на этом турнире. Мы должны собраться и снова быть на уровне в сентябре.