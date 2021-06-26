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Бэйл: «Желаю сборной Дании всего наилучшего на Евро-2020»

вчера, 23:51
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Дании (0:4).

Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом всё изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе. Очень обидно — вот всё, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я всё равно горжусь нашими игроками.

Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше.

Сборная Дании — это хорошая команда. Мы встречались с ними в прошлом, у них очень хорошая организация игры. Желаем им всего наилучшего на этом турнире. Мы должны собраться и снова быть на уровне в сентябре.

Далее у Бэйла спросили о его будущем в сборной Уэльса, однако форвард ушёл, прекратив интервью.

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Все комментарии
radone
radone
сегодня в 00:39
На багаже матча с Россией идут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:36
Дания больше хотела победить!
G.O.A.T
G.O.A.T
сегодня в 00:13
Хорошие слова Мадридскго гольфиста! БрэйтУэйт сильнее Бэйла!
drug01
drug01
сегодня в 00:10
Молодец... Хорошие слова
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03
От вашего хотения ничего бы не изменилось, Дания просто на голову высше команда играет !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:54
Хорошее пожелание.
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