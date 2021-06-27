Мартинес: «Португалия — это команда-победитель»

Наставник сборной Бельгии высказался о команде Португалии.

Это команда-победитель. Я думаю, все очень просто. Они — обладатели этого трофея, выиграли Лигу Наций под руководством очень опытного тренера, который знает, как сделать свою команду очень конкурентоспособной. А еще они умеют терпеть.

Большая трудность на таком турнире — максимально детально разобрать соперника. Это очень сильно почувствовалось на последнем чемпионате мира, поэтому мы постарались добавить в нашу команду опытных аналитиков.