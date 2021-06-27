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Мартинес: «Португалия — это команда-победитель»

27 июня 2021, 10:08
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о команде Португалии.

Это команда-победитель. Я думаю, все очень просто. Они — обладатели этого трофея, выиграли Лигу Наций под руководством очень опытного тренера, который знает, как сделать свою команду очень конкурентоспособной. А еще они умеют терпеть.

Большая трудность на таком турнире — максимально детально разобрать соперника. Это очень сильно почувствовалось на последнем чемпионате мира, поэтому мы постарались добавить в нашу команду опытных аналитиков.

Ранее Роберто Мартинес рассказал, что у Бельгии нет плана, как остановить Роналду.

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Все комментарии
311
311
27 июня в 14:50
Бельгия в этом матче точно не фаворит!)
mensk
mensk
27 июня в 13:16
Это у Бельгии нет плана? Обман.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 10:19
Если Бельгия сыграет как умеет, то максимум ничью Рон и К зацепят. Но это футбол.
beefs
beefs
27 июня в 10:10
а мне кажется, что бельгийцы обломают рога некоторым победителям...
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