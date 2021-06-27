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Фода: «Мы все расстроены»

27 июня 2021, 07:51
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение от сборной Италии.

На всего матча вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед — у нее был хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар.

Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Поначалу мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления.

Сборная Италии побила свой рекорд по лучшей беспроигрышной серии.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 июня в 09:58, ред.
В современном футболе любая хорошо подготовленная команда имеет возможность на равных играть с фаворитом. Но класс есть класс и в этот раз победил сильнейший. Итальянцы пощекотали нервы своим болелам, а австрияки молодчики.
Ironigor
Ironigor
27 июня в 09:50
Никакого расстройства бы небыло и никаких иллюзий о том что у Австрии была возможность обыграть сборную Италии, если бы не пижонская игра самих итальянцев в первом тайме, забей они свои голы. Но каждый из форвардов Италии хотел сам завершить моменты созданные у ворот Австрии, демонстрируя свою значимость.Сами игроки сборной Италии создали ту ситуацию из которой потом приходилось героически выбираться. И только осознав что у Италии ничего не получается впереди, Австрийцы психологически воспряли и решили искать счастье у чужих ворот. И создали моменты и даже забили но гол был отменен варом из-за положения вне игры. Отценивая ситуацию, что игроки Италии отдают игру и психологически демарализованны ,Манчини начал делать замены которые и поменяли рисунок игры. В итоге всё решилось в дополнительное время, где два быстрых мяча в ворота сборной Австрии решили исход поединка, хотя и австрийцы смогли забить один мяч. Респект обеим командам за красивый футбол ⚽ который держал в напряжении весь матч!!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 09:50
Обидное поражение!
mihaluch
mihaluch
27 июня в 08:07
Жаль что сенсации не получилось.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 07:59
Есть от чего расстраиваться. Во втором тайме австрийцы были гораздо лучше, но гол не засчитали, пенальти не назначили -и итальянцы сумели перевести игру в овертайм. А там в соревновании замен Италия имела гораздо больше возможностей и вариаций, чем успешно и воспользовалась.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 07:56
Понятно что расстроены
ОПС
ОПС
27 июня в 07:52
Все всегда закономерно.
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