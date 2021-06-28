Куртуа: «Бельгия доказала сегодня, что готова играть с кем угодно»

Голкипер сборной Бельгии поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

У меня было мало работы в предыдущих трех матчах, но я знал, что с Португалией все будет по-другому. Я горжусь своими товарищами — они очень хорошо защищались. Италия — тоже сложный соперник, но мы доказали сегодня, что готовы играть с кем угодно.