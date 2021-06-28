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Куртуа: «Бельгия доказала сегодня, что готова играть с кем угодно»

28 июня 2021, 00:56
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

У меня было мало работы в предыдущих трех матчах, но я знал, что с Португалией все будет по-другому. Я горжусь своими товарищами — они очень хорошо защищались. Италия — тоже сложный соперник, но мы доказали сегодня, что готовы играть с кем угодно.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
28 июня в 09:05
а Бельгия вчера разве играла? позор такой игре вообще не создали ни малейшего опасного момента залетел шальной удар с ним бы даже Шунин справился, но Патрисиу облажался
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 07:14
Я бы не осмелился так сказать.
112910415
112910415
28 июня в 07:02
играть-то готова ...
но такой сушеный прагматизм до добра не доведёт !
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 04:35
Пришлось поднапрячься в этой игре.
Василий 50
Василий 50
28 июня в 03:22
Ничего она не показала
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 02:47, ред.
Говорят - лучше чем играют...)))
Выйти из группы с финнами и рпльцами...минимально отскочить в одном матче плейофф,при неоднозначной игре - это не доказательство великолепия...))
Это немного фарта при жребии в группе ...и непрухи португальцев....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
28 июня в 02:46
Для игрока сильнейшей команды мира по рейтингу ФИФА достаточно странное заявление, доказывающее, что, возможно, стоит пересмотреть критерии ранжирования.
протон1
протон1
28 июня в 01:34
бельгия сильная команда
Ironigor
Ironigor
28 июня в 01:12
Отскочили благодаря тётке Фартуне !!!
Землянин
Землянин
28 июня в 01:00, ред.
Да и пули свистели над головой и от штанг рикошетили 🎃
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 00:58
Слишком бравое заявление , играли то очень бледненько.
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