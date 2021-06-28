Шедевр младшего Азара выбил Роналду и Португалию. У футбольной Европы будет новый чемпион

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сегодня, 00:32

Бельгийцы сыграют с итальянцами в четвертьфинале.

Бельгия обыграла Португалию впервые за 32 года

Неудобный соперник, такого не размазать по полю. Это был первый их поединок в финальной части крупного турнира. До этого в пяти матчах Португалия не уступала Бельгии – 3 победы, 2 ничьих. А три очка северо-западные европейцы не получали с сентября 1989 года и квалификации ЧМ -90. Тогда счет был крупным – 0:3, а сегодня матч не располагал к такой же роскоши, ведь цифры первого тайма откровенно разочаровали любителей зрелищного и темпового футбола. Атак на чужие ворота у португальцев было почти вдвое больше, но опасности попыткам не хватало. Предпенсионная Бельгия против аналогичной Португалии отличилась первым ударом в створ, что случился лишь на 42-й минуте. Сопернику тоже нечем похвастаться в первом тайме, кроме хлесткого выстрела Роналду со штрафного. У Криштиану всего один гол после пяти десятков попыток вернуть времена, когда он был королем выстрелов со стандартов.

Торган – лучший Азар на этом Евро, у него 2 гола

Из троих братьев – Эдена, Торгана и Килиана, лучшим футболистом является старший. Но Эден пережил сложнейший год в «Реале». На Евро-2020 от главной звезды в футбольной семье, где даже мама играла, дождались всего двух передач под удар без голов и ассистов. Очень скромные показатели. А вот Торган, невзирая на травму, оказался важнее для построений Бельгии. Не только занимает позицию левого латераля – не дал Далоту и Моутиньо развернуться по флангу, но и сам удачно подключился к атаке, оказался ближе к воротам, чем Бернарду, что в том эпизоде должен был перекрывать удар, и красивым сухим листом отправил мяч в сетку ворот Патрисиу. Это был третий удар и второй мяч Торгана на Евро. Снова важный, как и против датчан. Теперь у младшего Азара уже 8 голов за сборную, а у старшего — 32. Полезная семья для футбольной Бельгии, 40 точных ударов. Кстати, у Торгана уже 4 мяча после того, как Эден последний раз порадовал Бельгию своим голом.

У Португалии до замен было 0 ударов с игры

До первой замены у чемпионов был 1 удар в створ, но со штрафного. Ни Карвалью, ни Данилу не оказалось в основе. Зато вышли люди, готовые поддержать атаку пасом – Моутиньо, добавить темпа – Санчеш, и главный сюрприз состава – Палинья, что до этого провел один тайм против французов. Видимо, его уровень подготовки и старательность убедили Сантуша, ведь от работы центральных хавбеков против Де Брюйне, Тилеманса, Азара и Витселя многое в этом матче зависело. Палинья нарывался несколько раз на желтые карточки, поскольку не успевал нырять в линию защиты. А гол, когда Менье оказался в центре без опеки и откатил на Торгана Азара, подтверждает, что опорник Португалии не играл круто. Зато грубил и выбил Де Брюйне из игры жестким фолом. Бедняга Кевин пытался продолжить игру, но на этом турнире ему сложно, продолжается череда повреждений, что тянется с финала ЛЧ .

Без пасов Де Брюйне у Бельгии остался 1 удар

Точный, только они важны. Матч, в котором за шестьдесят минут два удара в створ, причем оба из-за пределов штрафной, невозможно назвать зрелищным. Были одинокие попытки созидать оригинально – Ренату Санчеш пытался отдавать пасы-парашюты, но его не поддержали Бернарду, Жота и Роналду. У бельгийцев была техника старшего Азара и Мертенса, что умеют собирать фолы, но затяжки времени портили поединок. С другой стороны, нам легко упрекать, а Мартинес и его команда столько раз пролетали мимо решающих матчей, что им хотелось просто дожить до победы с финальным свистком. Португалия тоже упрямая, единственная команда в истории, что прожила в статусе чемпионов Европы больше четырех лет благодаря одной победе, а не двум, как у Испании. Бельгия опасалась ответного мяча, но сама забыла созидать – Лукаку злился, ведь за весь матч Ромелу 2 раза пробил в сторону чужих ворот, ни разу не попал.

Португальцы разогнали 137 медлительных атак

Получился физически изнурительный матч для зрителя, поскольку на поле было два десятка высококлассных футболистов, что вымаливали у судьбы результат, а не действовали красиво. В результате счет по ударам вроде бы впечатляющий – 6:23 в пользу португальцев. А если добраться до точных попыток, то получаете 1:4. Не сказать, что Куртуа стал героем поединка. У него в основном дежурные сэйвы. Бельгия провела некрасивый поединок, но и португальцы, хотя интереснее катали мяч, почти ничего не создали у ворот соперника. Не удивительно, что электрик Сантуш выпустил на ключевые полчаса основного времени Бруну Фернандеша и Жоау Фелиша. Два атакующих исполнителя пытались оживить игру, но Бруну так и остался разочарованием турнира – едет домой без голов и ассистов, как и его дорогущий молодой коллега.

Бельгия играла на отбой – 29 выносов мяча от ворот

Уникальный пример примитивного футбола от команды, что умеет действовать иначе. Жертва результату себя оправдает, только если Бельгия пройдет Италию. Но футбольная карма может наказать за настолько упрощенный и скучный стиль. Вот команду Роналду судьба уже не простила. В игре португальцев совсем нет искры. И что сработало пять лет назад – умение терпеть, сегодня не помогло. Бельгия разочаровала, поскольку слишком опасливо работала. Жота мог сравнять счет, но попытки чемпионов Европы оживить игру не привели к перелому в игре. Перепалка Лукаку и Пепе – лучшее доказательство, оппоненты вышли на поле в плохом физическом состоянии, несвежими. По-человечески их можно понять, но требовательный футбольный зритель прекрасно знает возможности коллективов. Это был один из худших матчей на Евро, и спасибо хлесткому удару Азара – не затянули с мучениями на 120 минут с пенальти.

Фанаты Роналду и Португалии обязательно укажут на 23 удара в качестве аргумента, что их любимцы вылетели незаслуженно. И Бельгия по делу получит по шапке даже от собственных фанатов. Но в футболе, если не идет игра, перестроиться сложно, даже если ты – чемпион Европы Сантуш, и у тебя на скамейке прекрасные плеймейкеры и один из лучших снайперов сезона в топ-5. Психология и физика в футболе всегда будут занимать важное место, и сегодня Бельгия струсила проиграть, а Португалия была недостаточно смелой для чистой победы. Вот такой футбол. Надеемся, поединок Бельгии и Италии получится ярче.