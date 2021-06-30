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Форсберг: «Мне казалось, что Швеция была сильнее. Мы заслуживали большего»

вчера, 03:00
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это тяжело. Мне казалось, что мы были лучшей командой на поле. Мы пропустили необязательный гол, а затем попали в штангу и перекладину. Мы заслуживали большего, но сегодня этому не суждено было случиться.

Конечно, тяжело играть в дополнительное время будучи в меньшинстве. Мы сражались как команда и обещали, что не сдадимся. Но последний их розыгрыш — навес и удар головой — завершился голом. Это невероятно тяжело.

Мои 4 гола на Евро? Я бы предпочёл не забить ни одного гола, но увидеть, как мы идём дальше. Мне очень грустно. У нас была более значимая цель на турнир, чем просто выход в плей-офф.

После групповой стадии ЧЕ Форсберг заявил, что сборная Швеции приехала на турнир с целью выйти из группы.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 14:47
А ЧЕГО ЖЕ НЕ ВЫИГРАЛИ?
bublikyo
bublikyo
вчера в 13:11
Сами то забили только с рикошета
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:41
Швеция понравилась больше , но к сожалению забили они меньше.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:39
Не надо было в группе пыжиться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:16
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