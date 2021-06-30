Форсберг: «Мне казалось, что Швеция была сильнее. Мы заслуживали большего»

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Швеции прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это тяжело. Мне казалось, что мы были лучшей командой на поле. Мы пропустили необязательный гол, а затем попали в штангу и перекладину. Мы заслуживали большего, но сегодня этому не суждено было случиться.

Конечно, тяжело играть в дополнительное время будучи в меньшинстве. Мы сражались как команда и обещали, что не сдадимся. Но последний их розыгрыш — навес и удар головой — завершился голом. Это невероятно тяжело.

Мои 4 гола на Евро? Я бы предпочёл не забить ни одного гола, но увидеть, как мы идём дальше. Мне очень грустно. У нас была более значимая цель на турнир, чем просто выход в плей-офф.