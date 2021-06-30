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Андерссон: «Думаю, красная карточка Даниэльссону была показана по делу»

вчера, 02:28
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также удаление защитника своей команды Маркуса Даниэльссона.

Мои коллеги сказали мне, что это [справедливая] красная карточка. На матче работал очень опытный рефери. Я ещё не видел момента с нарушением, но полагаю, что всё было по делу.

У нас были шансы в первом тайме, но Украине удалось вырваться вперёд. Мы сравняли счёт до перерыва, а во втором тайме у нас было 4 по-настоящему опасных момента, включая попадание в штангу и перекладину. Было ощущение, что в конечном итоге мы забьём, но, к сожалению, мы этого не сделали.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:40
Красная по делу, хоть все произошло случайно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:32
Шведы были хороши, реализация подвела.
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