Андерссон: «Думаю, красная карточка Даниэльссону была показана по делу»

Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также удаление защитника своей команды .

Мои коллеги сказали мне, что это [справедливая] красная карточка. На матче работал очень опытный рефери. Я ещё не видел момента с нарушением, но полагаю, что всё было по делу.

У нас были шансы в первом тайме, но Украине удалось вырваться вперёд. Мы сравняли счёт до перерыва, а во втором тайме у нас было 4 по-настоящему опасных момента, включая попадание в штангу и перекладину. Было ощущение, что в конечном итоге мы забьём, но, к сожалению, мы этого не сделали.