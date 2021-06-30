Довбик: «Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать»

Нападающий «Днепр-1» и сборной Украины прокомментировал свой победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

Осознаю ли, что я — герой матча? Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя.

Первый гол в сборной и сразу решающий — наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнёрам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его всё-таки дождался.

Перед моим выходом Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.

Наверное, уснуть сегодня не смогу. Сейчас ещё и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжёлое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно.