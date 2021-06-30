Погба номинирован на звание автора лучшего гола 1/8 финала Евро-2020

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1/8 финала Евро-2020.
Список номинантов
Торган Азар (Бельгия) — гол в ворота Португалии (1:0);
Альваро Мората (Испания) — гол в ворота Хорватии (5:3);
Карим Бензема (Франция) — первый гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.);
Поль Погба (Франция) — гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.).
Отметим, что автогол полузащитника сборной Испании Педри в матче с Хорватией стал самым дальним в истории чемпионатов Европы.