Погба номинирован на звание автора лучшего гола 1/8 финала Евро-2020

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вчера, 03:27

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1/8 финала Евро-2020.

Список номинантов

(Бельгия) — гол в ворота Португалии (1:0);

(Испания) — гол в ворота Хорватии (5:3);

(Франция) — первый гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.);

(Франция) — гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.).

Отметим, что автогол полузащитника сборной Испании Педри в матче с Хорватией стал самым дальним в истории чемпионатов Европы.