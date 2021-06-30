ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЕвро-2020

Погба номинирован на звание автора лучшего гола 1/8 финала Евро-2020

вчера, 03:27

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1/8 финала Евро-2020.

Список номинантов

Торган Азар (Бельгия) — гол в ворота Португалии (1:0);
Альваро Мората (Испания) — гол в ворота Хорватии (5:3);
Карим Бензема (Франция) — первый гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.);
Поль Погба (Франция) — гол в ворота Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.).

Отметим, что автогол полузащитника сборной Испании Педри в матче с Хорватией стал самым дальним в истории чемпионатов Европы.

Все новости
Зинченко — лучший игрок матча Швеция — Украина
Вчера, 01:03 ФотоКомментарии9
Магуайр — лучший игрок матча Англия — Германия
29 июня ФотоКомментарии5
Джака — лучший игрок матча Франция — Швейцария
29 июня ФотоКомментарии1
Бускетс признан лучшим игроком матча Хорватия – Испания
28 июня ФотоКомментарии4
Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия — Португалия
28 июня Комментарии4
ОфициальноСпинаццола — лучший игрок матча Италия — Австрия
27 июня ФотоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:19
Бесспорно гол у негра получился классным.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 07:58
Гол Карима Бензема просто 🔥
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:53
Помоему Гол Зинченко, а именно вся комбинация с шикарным пасом гораздо круче всех этих голов
Gahi
Gahi
вчера в 03:58
Погба заслужил играл хорошо и гол забил прекрасный. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100