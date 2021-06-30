Зинченко — лучший игрок матча Швеция — Украина

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча со Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
24-летний футболист отметился голом и результативной передачей.
В четвертьфинале турнира украинская команда сыграет с Англией, которая выбила в 1/8 финала Германию (2:0). Лучшим игроком этого матча признали английского защитника Харри Магуайра.
В целом же игра Зинченко мне непонятна, в чем его роль - для меня загадка???
В целом же игра Зинченко мне непонятна, в чем его роль - для меня загадка???