Зинченко — лучший игрок матча Швеция — Украина

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вчера, 01:03

Полузащитник сборной Украины признан лучшим игроком матча со Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

24-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

В четвертьфинале турнира украинская команда сыграет с Англией, которая выбила в 1/8 финала Германию (2:0). Лучшим игроком этого матча признали английского защитника Харри Магуайра.