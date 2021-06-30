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Зинченко — лучший игрок матча Швеция — Украина

вчера, 01:03
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча со Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

24-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

В четвертьфинале турнира украинская команда сыграет с Англией, которая выбила в 1/8 финала Германию (2:0). Лучшим игроком этого матча признали английского защитника Харри Магуайра.

Зинченко — лучший игрок матча Швеция — Украина

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Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 01:58
Вот это и я заметил ,это меня и удивляет ,что он делает в МС ?(((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 01:55
Понимаешь, когда игру смотришь , часто не обращаешь внимание на отдельные личности, чаще запоминаются те, кто пашет. А тут как то зимой выпустили Саню на замену, ну я и решил последить за ним на телевизоре в пол стены, благо его фланг был ближе к камере. Вот тогда и обратил внимание на его прогулочную игру. С той поры и стал спецом за ним наблюдать. Парень откровенный пешеход , принял мяч стоя, стоя и отдал и либо стоит, либо шагом передвигается...и так все время.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 01:50
Гол+пас , со статистикой не поспоришь. Хотя лучшим был Ярмоленко.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 01:42
Я вообще удивлён его поподанием в Ман Сити.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:23, ред.
Странный игрок этот Зинченко. Очередной свой матч отходил пешком, но стал героем, но это иногда случается. Вот уже более полугода специально за ним слежу. И что??? А ничего все игры проводит в одном режиме, никуда не бежит , пас только ближнему и почти всегда стоя. Вот и сегодня было все то же самое. На правой бровке Ярмоленко , Караваев, потом Цыганков рвутся вперед, идут в обводку , пытаются обострять, сыграть в стеночку. А Саня за весь матч ни одного прорыва по флангу не сделал, про дриблинг он вообще забыл. Был момент на 63ей минуте , когда побежал ...но недалеко, как только защитник приблизился, Саша остановился и отдал пас ближнему. И так всегда. Да, пришел пешком в штрафную , мяч к нему попал , ну и без помех влупил и попал. Навешивал тоже без сопротивления, шведы уже просто подустали и ждали свистка. Сегодня парню просто повезло.
В целом же игра Зинченко мне непонятна, в чем его роль - для меня загадка???
Землянин
Землянин
вчера в 01:23, ред.
Шведы вытащили украинцев с 3 места группы на свою голову 🎃 Ну тут гол + пас, без вариантов
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 01:21
Респект, не во всех матчах получалось, но в этом определенно неплохо сыграл.
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 01:17
Отлично отыграл Зинченко! Да и вся команда билась за победу. МОЛОДЦЫ!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:08
Повезло сегодня Шурику - определенно.
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