ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Лёв: «Мы надеялись на большее. Вера в сборную Германии была безграничной»

вчера, 03:55
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это разочарование для всех нас. Мы надеялись на большее, вера в команду была безграничной. У нас было два отличных момента, но, к сожалению, мы не забили ни одного гола. Мы сожалеем о том, что выбыли из турнира, но мы очень усердно работали в эти 4 недели.

Мне некого винить. Мне очень жаль, что огромный энтузиазм, который мы наблюдали в Мюнхене, теперь исчез.

Многие молодые игроки извлекут урок из этого турнира. На домашнем чемпионате Европы в 2024 году некоторые из них выйдут на самый лучший свой уровень, в том числе по опыту.

Я никогда не говорил о завершении карьеры. Определённо, существуют новые задачи, которые вызывают у меня интерес.

Напомним, по окончании Евро-2020 новым наставником сборной Германии станет бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Все новости
Украинский боксёр Усик: «Извини Англия, но Украина победит»
Сегодня, 18:05 ВидеоКомментарии7
Директор «Ювентуса»: «Никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет»
Сегодня, 16:26 Комментарии12
Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»
Сегодня, 12:58 Комментарии11
Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма»
Сегодня, 11:17 Комментарии5
Реднапп: «В РПЛ нужно сократить лимит на легионеров до четырёх»
Сегодня, 10:57 Комментарии41
«Я рад видеть, как он страдает». Рами — о пенальти Мбаппе со Швейцарией
Сегодня, 09:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:53
Интересно, кто подберёт этого сбитого лётчика?
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:24
"А ты так ждал надеялся и верил" !!! Немцев ,немецким оружием и развели.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:23
Соперник был сильнее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100