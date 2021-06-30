Лёв: «Мы надеялись на большее. Вера в сборную Германии была безграничной»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это разочарование для всех нас. Мы надеялись на большее, вера в команду была безграничной. У нас было два отличных момента, но, к сожалению, мы не забили ни одного гола. Мы сожалеем о том, что выбыли из турнира, но мы очень усердно работали в эти 4 недели.

Мне некого винить. Мне очень жаль, что огромный энтузиазм, который мы наблюдали в Мюнхене, теперь исчез.

Многие молодые игроки извлекут урок из этого турнира. На домашнем чемпионате Европы в 2024 году некоторые из них выйдут на самый лучший свой уровень, в том числе по опыту.

Я никогда не говорил о завершении карьеры. Определённо, существуют новые задачи, которые вызывают у меня интерес.