Ребров: «Пока разговоров конкретных о завершении карьеры нет»

Голкипер «Спартака» рассказал о своем ближайшем будущем в клубе.

Пока разговоров конкретных о завершении карьеры нет. На меня рассчитывают. Понятно, есть Максименко, но я рядом. Потому что это футбол, к сожалению, бывают какие-то травмы, еще что-то. Дай Бог, чтоб сезон прошел без этого, но у меня есть определенный опыт, и я в этом клубе долго. Поэтому максимально отдам, выжму себя до конца в качестве футболиста. А потом, конечно, хотелось бы остаться в структуре, но это уже не я решаю. Если мои знания и опыт пригодятся в последующем, конечно мысли есть остаться здесь построить что-то.