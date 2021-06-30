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Ребров: «Пока разговоров конкретных о завершении карьеры нет»

вчера, 14:39

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о своем ближайшем будущем в клубе.

Пока разговоров конкретных о завершении карьеры нет. На меня рассчитывают. Понятно, есть Максименко, но я рядом. Потому что это футбол, к сожалению, бывают какие-то травмы, еще что-то. Дай Бог, чтоб сезон прошел без этого, но у меня есть определенный опыт, и я в этом клубе долго. Поэтому максимально отдам, выжму себя до конца в качестве футболиста. А потом, конечно, хотелось бы остаться в структуре, но это уже не я решаю. Если мои знания и опыт пригодятся в последующем, конечно мысли есть остаться здесь построить что-то.

Действующий контракт Реброва рассчитан до 2022 года.

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Capitan555
Capitan555
вчера в 14:53
"Понятно, есть Максименко, но я рядом"- кроме Максименко...есть ещё Селихов,а ты Тёма только третий.Да и в воротах стоял ты,так себе, на троечку.....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:51
Третьим запасным вратарем вполне может быть.
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