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Червиченко: «Победитель пары Бельгия — Италия станет чемпионом»

вчера, 13:18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главных фаворитов Евро-2020.

Мне кажется, такие неожиданности, как вылеты заведомых фаворитов закончены, и дальше все пойдет по более предсказуемому сценарию. Единственная игра, где будет много интриги — Бельгия — Италия. Я думаю, что тот, кто выиграет в этой паре, тот и станет чемпионом. Мое мнение, бельгийцы выглядят лучше, но итальянцы тоже на многое способны. Но мы видим, что на этом турнире немало зависит и от везения. Голландцы били по воротам, но не забили. Красную получили — вылетели. Здесь важно максимально использовать свои возможности и побыстрее забивать. Нельзя это откладывать в долгий ящик. Иначе может последовать наказание. Что касается других пар, думаю, что англичане все-таки сборную Украины пройдут. Испанцы, мое мнение, Швейцарию обыграют. Чехи поедут домой: все-таки датчане получше выглядят, они быстрее своего соперника.

Ранее «Соккер.ру» делал прогноз на плей-офф Евро-2020.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:56
А я бы с ним согласился.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 14:20
Как могут быть команды вышедшие в 1/4 финала худшие? А уж тем более сравнивать их с Россией, которая заведомо слабее всех на турнире, так как первая вылетела без шансов.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 14:05
А почему не Чехия или Украина? На этом чемпионате побеждают худшие.
Только Россия опять подвела. Как самая худшая команда вполне могла рассчитывать на титул)).
112910415
112910415
вчера в 13:38
примерно так
drug01
drug01
вчера в 13:20
Верно бельгия первая
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
Да я и без тебя знаю, это Италия !!!🇮🇹
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