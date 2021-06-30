Червиченко: «Победитель пары Бельгия — Италия станет чемпионом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главных фаворитов Евро-2020.

Мне кажется, такие неожиданности, как вылеты заведомых фаворитов закончены, и дальше все пойдет по более предсказуемому сценарию. Единственная игра, где будет много интриги — Бельгия — Италия. Я думаю, что тот, кто выиграет в этой паре, тот и станет чемпионом. Мое мнение, бельгийцы выглядят лучше, но итальянцы тоже на многое способны. Но мы видим, что на этом турнире немало зависит и от везения. Голландцы били по воротам, но не забили. Красную получили — вылетели. Здесь важно максимально использовать свои возможности и побыстрее забивать. Нельзя это откладывать в долгий ящик. Иначе может последовать наказание. Что касается других пар, думаю, что англичане все-таки сборную Украины пройдут. Испанцы, мое мнение, Швейцарию обыграют. Чехи поедут домой: все-таки датчане получше выглядят, они быстрее своего соперника.