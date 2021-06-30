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Довбня: «Молодым футболистам из России нужно не бояться уезжать в Европу»

вчера, 11:56

Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня, выступавший за кипрские «Этникос» и «Пафос», порассуждал о том, почему российские футболисты не хотят уезжать в Европу.

У меня в России было несколько предложений из ФНЛ, но я выбрал кипрский вариант, так как прекрасно понимал: в первой лиге у меня всегда будет возможность проявить себя. Сейчас меня посещают мысли, что был бы не против завершить карьеру именно на Кипре. Молодым футболистам, тем, кому от 16 до 18 лет, дам совет: нужно пробовать и не бояться, в Россию всегда будет возможность вернуться. Сейчас в российских лигах много талантливых ребят, но только единицы выходят из зоны комфорта и куда-то уезжают. Если честно, не знаю почему так происходит. Когда я уезжал, меня тут вообще ничего не держало: ни деньги, ни семья, ни еще что-то. Приехал, отыграл несколько сезонов на Кипре, получил опыт, а затем смог пробиться в РПЛ.

Довбня перешел в «Арсенал» в 2019 году.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:59
Безусловно, если уезжать в Примеру, Серию А, или Бундеслигу. Но Кипр! Интересно, насколько возрос уровень Довбни, после выступлений за эти прекрасные клубы?
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:58
А кипрский вариант чем-то отличается от фнловского?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:16
Д кому они там нужны ? Смех да и только ! Молодёжь надо вырастить и футболу обучить !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:11
Почему?????
1). Лимит. Паспорт россиянина- бесценен.(
2). Контракты в разы меньше, чем у нас. А тут ещё один момент. С контракта кормится агент, а он уж постарается,,правильно « преподнести пацану страхи и ужасы Европы.
Это главные моменты, но всё очень индивидуально, это семья, дети, мама, девушка и т.д.
Убрать лимит и уменьшить контракты и талантливый поедет в Европу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:01
Логика в его словах есть
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