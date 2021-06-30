Довбня: «Молодым футболистам из России нужно не бояться уезжать в Европу»

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вчера, 11:56

Защитник тульского «Арсенала» , выступавший за кипрские «Этникос» и «Пафос», порассуждал о том, почему российские футболисты не хотят уезжать в Европу.

У меня в России было несколько предложений из ФНЛ , но я выбрал кипрский вариант, так как прекрасно понимал: в первой лиге у меня всегда будет возможность проявить себя. Сейчас меня посещают мысли, что был бы не против завершить карьеру именно на Кипре. Молодым футболистам, тем, кому от 16 до 18 лет, дам совет: нужно пробовать и не бояться, в Россию всегда будет возможность вернуться. Сейчас в российских лигах много талантливых ребят, но только единицы выходят из зоны комфорта и куда-то уезжают. Если честно, не знаю почему так происходит. Когда я уезжал, меня тут вообще ничего не держало: ни деньги, ни семья, ни еще что-то. Приехал, отыграл несколько сезонов на Кипре, получил опыт, а затем смог пробиться в РПЛ .

Довбня перешел в «Арсенал» в 2019 году.