Игнатьев — о Черчесове: «Нет оснований полагать, что другой сделает лучше»

Член технического комитета РФС оценил работу на посту главного тренера сборной России.

Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов дал детальную и развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Было рассказано о каждом тренировочном дне сборов, направленности и насыщенности тренировочных занятий. Главный тренер делал акцент на возможностях команды игры в обороне, атаке и переходной фазе. Много разговоров было о специальных вопросах — как готовились команды к конкретным матчам. Были детализированы некоторые проблемы в физической подготовке отдельных игроков. Это был профессиональный разговор. В целом мне все понравилось. Станислав Саламович сделал хороший доклад, изложил все мысли на бумагу.