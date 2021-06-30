Игнатьев — о Черчесове: «Нет оснований полагать, что другой сделает лучше»

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов дал детальную и развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Было рассказано о каждом тренировочном дне сборов, направленности и насыщенности тренировочных занятий. Главный тренер делал акцент на возможностях команды игры в обороне, атаке и переходной фазе. Много разговоров было о специальных вопросах — как готовились команды к конкретным матчам. Были детализированы некоторые проблемы в физической подготовке отдельных игроков. Это был профессиональный разговор. В целом мне все понравилось. Станислав Саламович сделал хороший доклад, изложил все мысли на бумагу.
Ранее стало известно, что техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.
Зачем нужна эта кодла стариков, которая не занимается корнями футбола, грубо говоря, исходным материалом, из которого потом куются футболисты высокого уровня? Эти деды зажрались, их зарплату не мешало бы поставить в зависимость от результатов их деятельности, которая измеряется результатами выступлений наших сборных на всех уровнях.
Зачем нужна эта кодла стариков, которая не занимается корнями футбола, грубо говоря, исходным материалом, из которого потом куются футболисты высокого уровня? Эти деды зажрались, их зарплату не мешало бы поставить в зависимость от результатов их деятельности, которая измеряется результатами выступлений наших сборных на всех уровнях.