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Игнатьев — о Черчесове: «Нет оснований полагать, что другой сделает лучше»

вчера, 13:40

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов дал детальную и развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Было рассказано о каждом тренировочном дне сборов, направленности и насыщенности тренировочных занятий. Главный тренер делал акцент на возможностях команды игры в обороне, атаке и переходной фазе. Много разговоров было о специальных вопросах — как готовились команды к конкретным матчам. Были детализированы некоторые проблемы в физической подготовке отдельных игроков. Это был профессиональный разговор. В целом мне все понравилось. Станислав Саламович сделал хороший доклад, изложил все мысли на бумагу.

Ранее стало известно, что техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ juchok (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
То что в истории когда то случилось единожды , это не система, я за это говорил. Я из за этого привёл пример Тамбова .
juchok
juchok ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:34
Ростов Бердыева
Ironigor
Ironigor ответ Dzinvlad (раскрыть)
вчера в 20:12
Кто это такие кто побеждал Баварию??? Это тебе во сне приснилось??? И если даже когда то кто-то побеждал это могло быть в единственном числе , палка и в год может стрельнуть . А я говорю о системе. Тамбов Спартак выигрывал, но это не говорит о том что Тамбов сильней.
Dzinvlad
Dzinvlad ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:53
Не самые лучшие футболисты побеждали Баварию, Аякс, Андерлехт, Спарту, выбили из Лиги Чемпионов ПСВ. На равных боролись с МЮ. А ведь все они были за год до этого на последнем месте РФПЛ
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:55
Но почему не попробовать ? ХУЖЕ ведь ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:25
Работа не с причинами, а с последствиями. Пока Игнатьевы и иже с ними не будут плотно заниматься детско-юношеским футболом, так и будем уповать на "невысокий уровень футбола в стране".
Зачем нужна эта кодла стариков, которая не занимается корнями футбола, грубо говоря, исходным материалом, из которого потом куются футболисты высокого уровня? Эти деды зажрались, их зарплату не мешало бы поставить в зависимость от результатов их деятельности, которая измеряется результатами выступлений наших сборных на всех уровнях.
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 15:26
Старые клячи доверяют усатому чтоб в рейтинге ниже.Бангладеша и Вьетнама скоро будем плостать.если таракан останется можно,вопще про футбол забыть пусть друзя усатого смотрят как он позорит наш футбол.
Ironigor
Ironigor ответ mars6791 (раскрыть)
вчера в 15:11
Да это уже даже не обсуждается.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:03
Ошибаются все, просто одни признают это, делают выводы и проводят нработу над ошибками, а другим корона мешает признать свою неправоту.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:56
А почему Дом престарелых теперь называют ТехКом? С уважением отношусь к Симоняну, но какое адекватное решение можно принять в 94 года?
112910415
112910415
вчера в 14:31
а, знакомая тема ...
коней на переправе не меняют, так она называется
mars6791
mars6791 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:28
Дело уже не в классных футболистах, а в личности и порядочности гл.тренера.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:23
Да Семина поставили бы на год , точно хуже не будет. А с этим вообще в пропасть упадем и не скоро выберемся от туда . Прискорбно , но увы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:09
Идиотское оправдание, как мы раньше обходились без Черчеса и были во втором десятке лучших, теперь в пятом десятке и похоже это ещё не придел
mars6791
mars6791
вчера в 14:09
Доклад конечно просто космос! Неее , оставляем , как доложил а! А болельщики когда увидят хотя бы осмысленную игру и борьбу на поле до конца матча? Мы уже и результата не требуем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00
Ничего не изменится, у нас нет просто классных футболистов , ну Нет !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:50
Это как же надо не уважать людей, болельщиков, которые кормят эту ораву дармоедов?!?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:42
Я уверен что другой будет не хуже!
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