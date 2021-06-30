Писарев: «России нужен духовитый тренер, чем-то похожий на Шевченко»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об игре национальных команд России и Украины на Евро-2020.
Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то всё понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой.
Я думаю, что боевой настрой передаётся от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура.
Отметим, что недавно Валерий Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы.
Чтобы Вы не писали, но не было лучшего тренера, чем В.В.Лобановский, ни во времена СССР, ни на постсоветском пространстве. Как не было и лучшего игрока на постсоветском пространстве, чем А.Шевченко... Да и во времена СССР, пожалуй, не было...
Вам добра, здоровья, удачи...
Чтобы Вы не писали, но не было лучшего тренера, чем В.В.Лобановский, ни во времена СССР, ни на постсоветском пространстве. Как не было и лучшего игрока на постсоветском пространстве, чем А.Шевченко... Да и во времена СССР, пожалуй, не было...
Вам добра, здоровья, удачи...
Если боевого настроя и духовитости мало,то сразу по чавке...))
Если боевого настроя и духовитости мало,то сразу по чавке...))
Не сборная Бельгии обыграла сборную Лобановского, сборную Лобановского обыграло предвзятое судейство... Засудили в наглую...
Не сборная Бельгии обыграла сборную Лобановского, сборную Лобановского обыграло предвзятое судейство... Засудили в наглую...
Прыгнуть выше головы у них есть шанс впереди с Англией)
Но Россия даже с колен не встала, вот в чем разница. У нее просто не было поставленной игры, сама статистика об этом говорит с больше всех пробежавшим Головиным - вообще-то это не работа креативного полузащитника больше всех бегать.
Понятно, что все идет от усатого недоразумения, мы видели, что у игроков просто трясутся поджилки, посчитайте наши невынужденные ошибки в матчах с Данией - Зобнин и Сафонов два гола им тупо подарили.
Прыгнуть выше головы у них есть шанс впереди с Англией)
Но Россия даже с колен не встала, вот в чем разница. У нее просто не было поставленной игры, сама статистика об этом говорит с больше всех пробежавшим Головиным - вообще-то это не работа креативного полузащитника больше всех бегать.
Понятно, что все идет от усатого недоразумения, мы видели, что у игроков просто трясутся поджилки, посчитайте наши невынужденные ошибки в матчах с Данией - Зобнин и Сафонов два гола им тупо подарили.
Зарядит в душу и игра появится, и результаты будут!
Зарядит в душу и игра появится, и результаты будут!
Пока он ничего не добился. Ни обыграл ни Голландию ни другие топ сборные. После побед над ними можно было бы судить о чем-то.
После проигрыша австрии и блеклой игры против македонии, о чем тут можно говорить? Вчера шведы сами себе проиграли, а не украина выиграла.
Пока он ничего не добился. Ни обыграл ни Голландию ни другие топ сборные. После побед над ними можно было бы судить о чем-то.
После проигрыша австрии и блеклой игры против македонии, о чем тут можно говорить? Вчера шведы сами себе проиграли, а не украина выиграла.
Мэтр, когда речь идёт о футболе, о тренерском искусстве!
Мэтр, когда речь идёт о футболе, о тренерском искусстве!