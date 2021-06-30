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Писарев: «России нужен духовитый тренер, чем-то похожий на Шевченко»

вчера, 11:24

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об игре национальных команд России и Украины на Евро-2020.

Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то всё понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой.

Я думаю, что боевой настрой передаётся от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура.

Отметим, что недавно Валерий Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:35
будет ,,бытовуха,,в раздевалке, Николаевич же реально начнёт игрокам делать физические замечания.
112910415
112910415
вчера в 14:55
не надо духовитого, умного надо
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:41
Вы, Уважаемый, лучше перечитайте историков, которых я Вам рекомендовал. Поверьте, пользы- будет больше. И прошу Вас, не называйте больше Кутузова великим полководцем. Человек, дважды бездарно проигравший Аустерлиц и Бородино, отдавший свою столицу на поругание неприятелю, не может считаться великим, от слова совсем. Кстате, на будущее, Вам. Кутузов, должен быть благодарен Милорадовичу за то, что тот, сумел договориться с Мюратом, дать возможность остаткам русской армии спокойно выйти из Москвы.... В противном случае, окончательный разгром и унижение великого Кутузова- был бы неизбежен.....
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 13:15
Тренер - это только верхушка айсберга, сиюминутное решение. Нужен более глубокий и комплексный подход к искоренению проблем.
Caniggia
Caniggia ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 12:50
Вот, кстати, Юран - идеальная кандидатура для сборной России!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:48
Опасно, Юран может и в больницу с сотрясением отправить какого дзюбу,когда тот не выполнит установку на матч.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:47
То что Украина сильнее нас - дураку понятно! Но тем не менее мы будем тупо ставить Черчесова и дальше, продолжая деградировать с его автобусными схемами!
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:42
Лобановский- самый титулованый советский тренер, но не самый великий. Человек, не воспитавший лично ни одного молодого игрока- не может считаться великим. Он всегда работал только с самым сильным материалом, забирая со всех украинских команд лучших игроков. Бесков воспитывал лично молодых игроков делая их личностями. Я много лет прожил в Украине и украинский футбол знаю изнутри. Что касаемо моего отношения к Украине, то на это есть объективные причины....
Будьте здоровы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
А ведь Писарев находился в эпицентре футбольной системы и всю эту кухню прекрасно знает. Он сам тренеровал сборную молодёжи и прекрасно знает и понимает что ничего особого от назначения на пост главного тренера сборной по сути не поменяет. Ну выиграет этот условный новый тренер пару встреч за счёт каких-то причин. Но а финал будет такой же как и на Евро-2020 один!!! Чего добились наши юноши , молодёжь ??? Ничего !!! А что тогда можно требовать от главной сборной ??? Почему Писарев не озвучит настоящие проблемы нашего футбола ⚽, ответ один - боится !!! Боится остаться в далике от футбола от работы. А уж он точно знает что проблемы идут с детского футбола ⚽. А его просто нет!!! Есть формальности , мы построили тысячи футбольных площадок для детей. А самой четко встроенной системы взвращивания из ребёнка в настоящего футболиста нет , как и нет специалистов такого уровня. Пора уже брать всё самое лучшее у стран с поставленными на поток молодыми футбольными талантами . Отличная Голландская школа , да в принципе сейчас даже больше стран северных больше выпускают в Европейский футбол для команд топ уровня высококласных молодых футболистов. А у нас всё печально, ближе к трагизму . Надо что-то в корне менять, а менять некому. Сидят дядьки толстолобые во главе всего и только в потолок смотрят и плюют !!! Печалька однако !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:27
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 12:18
    Может Широков?
    Если боевого настроя и духовитости мало,то сразу по чавке...))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:15
    А не сам ли под видом Валеры...).
    Capral
    Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 12:04
    Этот иключительный тренер, проиграл все три полуфинала КЧ в разные годы, хотя по составу, мало в чём уступал соперникам....
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:57
    Сборная СССР проиграла матч, до начало матча...

    Не сборная Бельгии обыграла сборную Лобановского, сборную Лобановского обыграло предвзятое судейство... Засудили в наглую...
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    Comentarios
    вчера в 11:56, ред.
    Из наших Юран вроде духовитый пободрей наши в СКА стали бегать )
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 11:55
    Если вернуться к сборным Украины и России, нельзя сказать, что Украина сильно прыгнула выше головы, обыграв Македонию (это предполагалось) и вырвав победу у Швеции (в конце концов, это равные команды максимум, а мб Украина и посильнее).

    Прыгнуть выше головы у них есть шанс впереди с Англией)

    Но Россия даже с колен не встала, вот в чем разница. У нее просто не было поставленной игры, сама статистика об этом говорит с больше всех пробежавшим Головиным - вообще-то это не работа креативного полузащитника больше всех бегать.

    Понятно, что все идет от усатого недоразумения, мы видели, что у игроков просто трясутся поджилки, посчитайте наши невынужденные ошибки в матчах с Данией - Зобнин и Сафонов два гола им тупо подарили.
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    вчера в 11:55
    У немцев тренер меняется, может его попробовать )
    МапС
    МапС
    вчера в 11:53
    Горлукович подойдёт!
    Зарядит в душу и игра появится, и результаты будут!
    Futurista
    Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Даже такой метр как Лобановский не смог обьяснить тупым футболистам, что играть нужно до последнего, а не смотреть на судью...на ЧМ1986...
    Karlnfo
    Karlnfo ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 11:44
    У полумертвых команд выигрывать много ума не надо)
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Karlnfo (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Голландию им обыгрывать уже не надо. Потому что Голландия уже вылетела, а Украина нет. Вот и вся разница
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:40
    Придётся наслаждаться тупостью усача так велел Симонян.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 11:39, ред.
    Духовитый - это тот у кого духан? По словарю это "с запахом"))) Я понимаю, что у некоторых игроков и даже тренеров могут быть проблемы с интеллектом, но говорить то на родном языке все же нужно уметь, чтобы не смешить людей
    Karlnfo
    Karlnfo
    вчера в 11:36
    Шевченко сыроват.
    Пока он ничего не добился. Ни обыграл ни Голландию ни другие топ сборные. После побед над ними можно было бы судить о чем-то.
    После проигрыша австрии и блеклой игры против македонии, о чем тут можно говорить? Вчера шведы сами себе проиграли, а не украина выиграла.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:35
    Лучше на В.В.Лобановского, но Валерий Васильевич исключительный тренер, ни на кого не похожий, и соответственно никто не похожий на него...

    Мэтр, когда речь идёт о футболе, о тренерском искусстве!
    Давайте думать
    Давайте думать
    вчера в 11:31
    Духовитый? Может с душком лучше? Черчес как раз с душком, с гнильцой!!!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 11:27
    Патриарх Кирилл подойдет?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:26
    А где взять такого
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