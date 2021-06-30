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Тимощук: «Не думаю, что победа сборной Украины над Швецией — это сенсация»

вчера, 12:34
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мыслями после выхода украинской сборной в четвертьфинал Евро-2020. В 1/8 финала Украина обыграла Швецию (2:1 доп. время).

Не думаю, что победа сборной Украины над Швецией — это сенсация. Я видел игры шведов живьем на «Газпром Арене» в ходе группового этапа. Хорошая, сбалансированная команда, но в то же время были заметны некоторые проблемы в организационных моментах и при игре в обороне. Поэтому верил и надеялся, что сборная Украины сможет пройти дальше. Так оно и получилось.

Стоит отметить движение, мастерство отдельных футболистов и самоотдачу всей команды, выбранную тренерским штабом стратегию на матч, которая принесла победу. Если о деталях, подчеркну мастерскую передачу Ярмоленко на Зинченко. Первый — лидер созидательных действий команды: 2+2 и 4 очка в 4 матчах. При счете 1:1 шведы остро атаковали, но свои коррективы внесло удаление. После этого опорного полузащитника играл Берг, хотя выходил нападающим. Это спутало сборной Швеции всю организацию игры и обороняться уже пришлось ей.

Ну и в концовке — мастерски исполненная передача Зинченко на Довбика. Я знаю, что он очень хорошо умеет пользоваться такими моментами. Очень мощный нападающий. В итоге практически своим единственным он распорядился на сто процентов. И принес своей команде эту невероятную победу. Говорю так, потому что Украина до этого дня никогда не выходила из группы. Стоит также отметить движение и самоотдачу Ярмоленко. Конечно, была очень неприятная травма Беседина. Скорее всего, он уже не сможет помочь команде на Евро.

Гол и передача говорят сами за себя. Но я отмечу тот факт, что в сборной он поначалу играл опорника, а потом вернулся на фланг, где играет в «Ман Сити». И как раз на этой «клубной» позиции Зинченко проявил себя лучше, чем в предыдущих матчах.

Ранее экс-наставник «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин выразил мнение, что сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 20:14, ред.
Согласен с Анатолием Тимощуком, что по Зинченко с Ярмоленко, что тем более по Довбику! Действительно красавчики! Молодцы украинцы! Без преувеличения могут гордиться собой!
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:56
Шведы и футбол- понятия несовместны. Пусть в бенди играют, там, у них лучше получается, гораздо!!!
ABir
ABir
вчера в 13:01
Самой большой сенсацией эта победа стала для шведов
Capral
Capral
вчера в 12:58
А что, кто-то считал шведов топами? Достаточно вспомнить их игру с Испанией, где они хаотично и беспорядочно отбивались куда попало. Потом повезло с поляками. Вчера не повезло, и такое бывает. Меня одно удивляет. Даже, после победы Швейцарии над Францией и Чехии над Нидерландами не было столько шума, как сейчас, после вчерашней игры. Раздули из посредственной игры целое событие....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
А никто об этом и не говорил. Всё как случилось, счёт на табло !!!
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