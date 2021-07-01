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Бывший игрок ЦСКА Гонсалес и его семья подверглись нападению в Чили

01 июля 2021, 10:39

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес рассказал, что во время его прогулки с семьей на него напали в окрестностях Серро-лома-Ларга в Чили.

Мы всегда поднимаемся на холм, делаем фото. Это семейная прогулка. Мы ехали с моими двумя детьми, Маурой и друзьями. Это рядом с квартирой, где мы живем. Мы вышли и услышали выстрел, но не придавали этому большого значения. Однако в то время, когда мы поднимались на холм, другая семья сказала нам быть осторожными, потому что им угрожали выстрелами. Нам это показалось странным, потому что мы всегда ездили по одинаковому маршруту.

Мы продвинулись на 20 метров, и нас окликнули. Они оскорбляли Мауру и ее подругу, а затем подошли к нам. Нам начали угрожать огромными камнями, я ничего не стал делать. Я подумал: «Сейчас меня убьют камнем по голове или чего еще». Потом подоспел еще один человек на лошади и бросил в меня камнем. Я не знаю, были ли они несовершеннолетними, не знаю, были ли они под кайфом. Они выгнали нас, но сделали это очень агрессивно.

Потом пришел четвертый человек, который начал толкать и бить меня. Там мне пришлось защищаться. Разгорелась драка. Мне сломали позвонок. Очень прискорбная ситуация. Это серьезный психологический ущерб для моих детей.

Сейчас я дома, на отдыхе, из-за травмы позвонка. Как я понимаю, преступник задержан. Это не останется безнаказанным. Я пройду весь путь, чтобы справедливость восторжествовала. Больше всего мне не нравится то, что пережили мои дети.

Совсем недавно Гонсалес перенес инфаркт. ЦСКА публично поддержал бывшего футболиста.

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Все комментарии
felix
felix
01 июля в 15:33
Бред какой-то...История как пенсионер пошел за пивом в пятерочку ночью в закамске у нас....
David Young
David Young
01 июля в 15:12
Очень жаль что это произошло с Марком и его семьёй. Надеюсь что все преступники понесут наказание являющееся самым строгим из возможных за то что они совершили.

Марку Гонсалесу и его семье желаю здоровья, терпения, психологических и физических сил.
Знатог
Знатог
01 июля в 14:44
индейцы что ли?
Борислaв
Борислaв
01 июля в 13:42
Печальная история...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 12:24
чтоб такого не случилось ,надо покупать пулемёт и носить его с собой. в твоём районе преступность сразу исчезнет
kasyak7
kasyak7
01 июля в 11:54
Это были чилийские фанаты Спартака
Q-J-G
Q-J-G
01 июля в 11:00, ред.
Поздравляю с победой призёров группы Льва Яшина:shlomo, Leha-ha50, sv_1969!
Успехов Вам в КП в настоящем и будущем!
Добра, здоровья, удачи!
cska1948
cska1948
01 июля в 10:54
Марк Гонсалес невезучий по жизни человек!
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