Бывший игрок ЦСКА Гонсалес и его семья подверглись нападению в Чили

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал, что во время его прогулки с семьей на него напали в окрестностях Серро-лома-Ларга в Чили.

Мы всегда поднимаемся на холм, делаем фото. Это семейная прогулка. Мы ехали с моими двумя детьми, Маурой и друзьями. Это рядом с квартирой, где мы живем. Мы вышли и услышали выстрел, но не придавали этому большого значения. Однако в то время, когда мы поднимались на холм, другая семья сказала нам быть осторожными, потому что им угрожали выстрелами. Нам это показалось странным, потому что мы всегда ездили по одинаковому маршруту.

Мы продвинулись на 20 метров, и нас окликнули. Они оскорбляли Мауру и ее подругу, а затем подошли к нам. Нам начали угрожать огромными камнями, я ничего не стал делать. Я подумал: «Сейчас меня убьют камнем по голове или чего еще». Потом подоспел еще один человек на лошади и бросил в меня камнем. Я не знаю, были ли они несовершеннолетними, не знаю, были ли они под кайфом. Они выгнали нас, но сделали это очень агрессивно.

Потом пришел четвертый человек, который начал толкать и бить меня. Там мне пришлось защищаться. Разгорелась драка. Мне сломали позвонок. Очень прискорбная ситуация. Это серьезный психологический ущерб для моих детей.

Сейчас я дома, на отдыхе, из-за травмы позвонка. Как я понимаю, преступник задержан. Это не останется безнаказанным. Я пройду весь путь, чтобы справедливость восторжествовала. Больше всего мне не нравится то, что пережили мои дети.