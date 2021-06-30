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Младший брат Кокорина был задержан за пьяную драку в кафе

вчера, 09:12

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за драку, сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, Кокорин вместе со своим приятелем Кареном Григоряном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.

У молодых людей потребовали QR-код, его у них не оказалось, после этого Кокорин и его друг устроили драку с сотрудниками кафе.

Обоих задержали и доставили в отдел. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также недавно Lamborghini Александра Кокорина задержали в Москве без номеров.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:12
Теперь то уже в авторитете будет, если не отмажется...
nautilus163
nautilus163
вчера в 11:13
Этих ужу не исправить!
memphis
memphis
вчера в 10:46
Парень решил стать паханом, уже вторая ходка будет
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:27
Криминальная Россия, банда кокориных терроризирует Москву.
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 10:08
Неимоверное количество денег, подкупность чиновников, органов - вот и продукт на выходе кокориновщина.
kust07
kust07
вчера в 10:02
Это насколько надо быть глупым,чтобы после тюрьмы наступать на те же грабли?! Впаять бы ему 10 лет лагерей,чё с ним нянькаться
DVL
DVL
вчера в 09:55
Это у них семейное
karnager
karnager
вчера в 09:49
гулаги открылись в России - самое время для пополнения
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 09:39
Опять на кичу пойдёт , а там и старшенький подтянется
makkie
makkie
вчера в 09:36
Кокоринское наследие, что тут скажешь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:35
Почему пил с Кареном Григоряном, а не с младшим братом Мамаева? Непорядок.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:35
Кокорины - опухоль российского общества. Оборзевшие толстосумы, совсем не видящие берегов.
порт
порт
вчера в 09:35
Ну всё, Мордовские леса пополнятся ещё одним вальщиком леса.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:33
Ну и семейка...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:31
Вот что значит в первый раз отмазаться. Мог бы в армию пойти. Тепер его лом турма
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 09:26
Как услышал про Холланда, кафе и 500 тыс. евро так голову и снесло..
112910415
112910415
вчера в 09:23
- Товарищ судья, они не виноваты !
Всякому ясно, что вирус виноват !
Не будь вируса, не было бы кода, и драться не было бы причины
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 09:21
Этого крысеныша ничему жизнь не учит.Вот таких бы на лесоповал или в угольные шахты.Братишка обеспечивает,что еще для счастья нужно...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:20
Хороша семейка, ничего не скажешь... А это случаем не тот же брат (я не знаю сколько их там), что участвовал в прошлой драке?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:19
Драчун в "Зените", а это алкашня - недоумки.
Elliada
Elliada
вчера в 09:18
В тюрьму его, может поумнеет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:16
Походу Кокрины все драчуны.
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