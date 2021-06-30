Младший брат Кокорина был задержан за пьяную драку в кафе

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вчера, 09:12

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» , был задержан полицией за драку, сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, Кокорин вместе со своим приятелем Кареном Григоряном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.

У молодых людей потребовали QR-код, его у них не оказалось, после этого Кокорин и его друг устроили драку с сотрудниками кафе.

Обоих задержали и доставили в отдел. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также недавно Lamborghini Александра Кокорина задержали в Москве без номеров.