Младший брат Кокорина был задержан за пьяную драку в кафе

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за драку, сообщает телеграм-канал 112.
По информации источника, Кокорин вместе со своим приятелем Кареном Григоряном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.
У молодых людей потребовали QR-код, его у них не оказалось, после этого Кокорин и его друг устроили драку с сотрудниками кафе.
Обоих задержали и доставили в отдел. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Также недавно Lamborghini Александра Кокорина задержали в Москве без номеров.
Всякому ясно, что вирус виноват !
Не будь вируса, не было бы кода, и драться не было бы причины
Всякому ясно, что вирус виноват !
Не будь вируса, не было бы кода, и драться не было бы причины