ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Младший брат Кокорина: «Никакой потасовки и драки не было»

вчера, 21:10

Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о подробностях своего задержания сотрудниками полиции.

Я был со своим другом, мы подъехали к отелю. На въезде моему другу сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шел отсюда. Мой друг ответил: «Разве так можно разговаривать с гражданином?». После этого его оскорбили. Я вышел из машины и начал снимать на телефон. Потом пришли, так сказать, «полицейские» и моего друга начали заламывать. Я спросил у них, за что они его заламывают, а в ответ услышал, что здесь нельзя снимать видео. Заломали и меня, еще телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное — выдуманные истории. Особо разговоров не было, нас заложили и повезли в отделение.

Получается, что приехали в отделение из-за того, что я вышел из машины и начал снимать видео, где видно, что с моим другом поступают несправедливо. Мне выписали административный штраф, который формулируется так — «штраф за неповиновение к законному требованию полиции». Хотя от меня никто и ничего не требовал. Они мне говорили, чтобы я убрал телефон. А что, я не могу разве снимать видео? Вот и все. Мне в итоге присудили штраф в виде 4 тысяч рублей. Суд закрылся, и мы все оплатили.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем Кареном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.

Все новости
Бывший игрок ЦСКА Гонсалес и его семья подверглись нападению в Чили
Сегодня, 10:39 Комментарии9
Экс-футболист «Зенита» Халк попал в ДТП
Вчера, 09:23 Комментарии1
Младший брат Кокорина был задержан за пьяную драку в кафе
Вчера, 09:12 Комментарии22
В Москве на матче ЛФЛ умер футболист
27 июня
Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров
27 июня ВидеоКомментарии29
Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч с Нидерландами
26 июня ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:07
.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
нельзя не поверить этому благородному Кириллу ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
В нашей Лиге 400 игроков....у них у всех вместе несколько тысяч родственников....
К чему вообще рубрика "Из жизни родственников игроков Серии А"....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:02, ред.
Короче все вокруг 2асы!Один он Д"Артаньян))
ABir
ABir
вчера в 23:30
Кто-то бессовестно врет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:01
Против системы попер)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:43
Рецидив....так и продолжает тунеядничить и утром ходить по ресторанам. Хорошо все это не кончиться.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:37
Ну конечно, все сразу поверили, что так и было. И пьяными они не были в 7 утра, и не буянили, и вообще они ангелы.
pomor45
pomor45
вчера в 21:32
Этот бездельник таким способом зарабатывает на жизнь у жёлтой прессы.
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:28
Родителей не жалко: что посеешь, то и пожнешь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:26
А оштрафовали за красивые глаза 👀 ???
порт
порт
вчера в 21:24
Да все конечно что ты добрый и пушистый.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:13
Кокорины разошлись не на шутку! Бедные родители! Жалко их!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100