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Варан договорился о контракте с МЮ

03 июля 2021, 15:46

Защитник «Реала» Рафаэль Варан согласовал условия личного контракта с МЮ.

Футболист подпишет 5-летнее соглашение с «красными дьяволами» и будет получать 12 млн евро в год, если трансфер состоится.

Проблема заключается в том, что мадридцы оценивают француза в 60 млн евро, а МЮ готов заплатить лишь 45 млн евро.

Недавно сообщалось, что «Реал» не хочет обменивать Варана на Поля Погба.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
04 июля в 17:22
Не так давно Моур привел его в Мадрид ,а уже прошло лет 10 наверное ,то ещё талантище!!
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 10:19
Варану уже 28 лет😳
Как же быстро пролетели эти 10-11 лет!!!
На такого Погба, можно было бы и поменять. Хорошо сыграл на Евро!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 июля в 19:52
Главное с Реалом договорится.
hoper
hoper ответ sv_1969 (раскрыть)
03 июля в 19:19
потому как возраст у Сереги .Было бы ему 30 наверняка предолжили бы 18 вместо 10
sv_1969
sv_1969
03 июля в 16:44
Рамосу давали десятку
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 16:36
Найдут другое решение
Василий 50
Василий 50
03 июля в 16:10
Ну и цены...
beefs
beefs
03 июля в 15:50
трансферный рынок в действии...
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