Варан договорился о контракте с МЮ

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03 июля 2021, 15:46

Защитник «Реала» согласовал условия личного контракта с МЮ .

Футболист подпишет 5-летнее соглашение с «красными дьяволами» и будет получать 12 млн евро в год, если трансфер состоится.

Проблема заключается в том, что мадридцы оценивают француза в 60 млн евро, а МЮ готов заплатить лишь 45 млн евро.

Недавно сообщалось, что «Реал» не хочет обменивать Варана на Поля Погба.