Варан договорился о контракте с МЮ

Защитник «Реала» Рафаэль Варан согласовал условия личного контракта с МЮ.
Футболист подпишет 5-летнее соглашение с «красными дьяволами» и будет получать 12 млн евро в год, если трансфер состоится.
Проблема заключается в том, что мадридцы оценивают француза в 60 млн евро, а МЮ готов заплатить лишь 45 млн евро.
Недавно сообщалось, что «Реал» не хочет обменивать Варана на Поля Погба.
Как же быстро пролетели эти 10-11 лет!!!
На такого Погба, можно было бы и поменять. Хорошо сыграл на Евро!
Как же быстро пролетели эти 10-11 лет!!!
На такого Погба, можно было бы и поменять. Хорошо сыграл на Евро!