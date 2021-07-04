Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения

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04 июля 2021, 19:03

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины поздравил «Сочи» с трёхлетием.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб „Сочи“ с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро.

Напоследок принято оставлять десерт. Поэтому пусть им будет этот парень 😜



Горячий привет из солнечной Южной Америки нам посылает нападающий «Барсы» и сборной Аргентины @aguerosergiokun!



Gracias por dedicarnos tiempo, Sergio! Buena suerte! 🙌🏾 pic.twitter.com/IZFnGyxQVV — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021

Ранее с днем рождения «Сочи» поздравили Хави и Давид Вилья.