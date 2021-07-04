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Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения

04 июля 2021, 19:03

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трёхлетием.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб „Сочи“ с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро.

Ранее с днем рождения «Сочи» поздравили Хави и Давид Вилья.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ice van Reed (раскрыть)
05 июля в 18:02
Серго теперь ростовский)
YAMAYKA
YAMAYKA
05 июля в 09:51
+ n миллионов на банковский счет
barcamilan
barcamilan
05 июля в 08:48
Серхио, ты офигел? Как можно поздравить клуб, который сыграл против юношеского ростова?
112910415
112910415
05 июля в 07:50
Приятно, что довольно известные футболисты следят за успехами российских клубов! )
mat73
mat73
05 июля в 07:49
В чем прикол?
Жнец-158
Жнец-158 ответ xtfbz6tp7vsb (раскрыть)
05 июля в 00:34
А сам чьих будешь?
ни лица,ни имени,ни города,ни команды?!?
Жнец-158
Жнец-158 ответ Dima salev (раскрыть)
05 июля в 00:32
волам надо сперва свои тестикулы вернуть!!!
наличие быка на эмблеме быком не делает!!!
Legend 6
Legend 6 ответ Марселло (раскрыть)
05 июля в 00:22
Сочи довольно известный город. Благодаря олимпиаде.
Но не думаю что в Аргентине пристально следят за зимней олимпиадой)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dima salev (раскрыть)
05 июля в 00:16
Потому как знак хорошего тона...и воспитания...
Принято так у Больших клубов...
Поздравлять друг друга...
xtfbz6tp7vsb
xtfbz6tp7vsb ответ Жнец-158 (раскрыть)
04 июля в 23:54, ред.
Леща заслужил
makkie
makkie
04 июля в 23:35
Сочи всё пытаются перебить свой антирейтинг.
Ну удачи...
Futurista
Futurista
04 июля в 23:21
Cockfighting
Cockfighting
04 июля в 23:18
Чаго??? Блэт, прям юбилей у тети Зины!!!
Ironigor
Ironigor
04 июля в 22:48
Театр не мода, вечен всегда !!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
04 июля в 22:43, ред.
Комплекс Наполеона какой то...
УЕСКА
УЕСКА
04 июля в 21:58
У ФК Сочи комплексы что никто всерьез их клуб не воспринимает поэтому они платят звездам футбола за поздравления.
lobsterdam
lobsterdam ответ zooveterinar (раскрыть)
04 июля в 21:58
не катит, в Аргентине, вроде, даже не море, а океан должен быть...
Igo0rek
Igo0rek
04 июля в 21:26
Серега, ну ты то куда? xD
futbol liiverpool
futbol liiverpool
04 июля в 21:25
Не крупно а агуеро это автозамена
futbol liiverpool
futbol liiverpool
04 июля в 21:24
Я охуйел как крупно узнал что такой клуб вообще есть
Интересно кто будет следующим Месси Неймар Или Смолов
Dima salev
Dima salev ответ Жнец-158 (раскрыть)
04 июля в 21:09
А Краснодар тоже не давно появился тоже заслуживает
zooveterinar
zooveterinar ответ Q-J-G (раскрыть)
04 июля в 21:09
Немного да!!! Ладно бы там поздравил какой-нибудь Вася или Лопез с третьего дивизиона,а то Агуэро из Барсы, даже для себя при худшем раскладе ,он не прийдет в Сочи доигрывать и дураку понятно,цирк!!!
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 21:03
Агуэро стелит соломку,к старости после барсы, поиграть ,по ближе к морю!!! Хитер аргентино!!! Сочи он не помешает!!!
Жнец-158
Жнец-158 ответ Dima salev (раскрыть)
04 июля в 20:48
потому что фк Сочи этого заслужил!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
04 июля в 20:46, ред.
А где поздравления от Серго и Кахи, вроде местные, а не поздравили или боятся в их фирменном юморе испачкаться, так Фк Сочи не впервой, сначала делать затем думать
Ice van Reed
Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
04 июля в 20:45
Кокорин номера подогнал, его ведь тоже "знают" все!!!
An Jo
An Jo ответ Жнец-158 (раскрыть)
04 июля в 20:42
Ага. А после того как поздравил, рыдал три с половиной часа, от того, что перешёл в какую-то Барсу, а не в Великий ФК Сочи с берегов прекрасного Чёрного моря...
Марселло
Марселло
04 июля в 20:40
Агуэро откуда знает то есть такой город ?
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 20:34
Что-то съел вредное...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
04 июля в 20:22
Сутормин=Поздравление Сочи с днём рождения
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