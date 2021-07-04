Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трёхлетием.
«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб „Сочи“ с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро.
Напоследок принято оставлять десерт. Поэтому пусть им будет этот парень 😜— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021
Горячий привет из солнечной Южной Америки нам посылает нападающий «Барсы» и сборной Аргентины @aguerosergiokun!
Gracias por dedicarnos tiempo, Sergio! Buena suerte! 🙌🏾 pic.twitter.com/IZFnGyxQVV
Ранее с днем рождения «Сочи» поздравили Хави и Давид Вилья.
ни лица,ни имени,ни города,ни команды?!?
ни лица,ни имени,ни города,ни команды?!?
наличие быка на эмблеме быком не делает!!!
наличие быка на эмблеме быком не делает!!!
Но не думаю что в Аргентине пристально следят за зимней олимпиадой)
Но не думаю что в Аргентине пристально следят за зимней олимпиадой)
Принято так у Больших клубов...
Поздравлять друг друга...
Принято так у Больших клубов...
Поздравлять друг друга...
Ну удачи...
Ну удачи...
Интересно кто будет следующим Месси Неймар Или Смолов
Интересно кто будет следующим Месси Неймар Или Смолов