Хави и Вилья поздравили «Сочи» с днём рождения

Бывшие игроки сборной Испании Хави и Давид Вилья решили поздравить ФК «Сочи» с днём рождения.
Начинаем принимать поздравления! 💝— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021
🏹 Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья не остался в стороне от нашей годовщины.
Спасибо за тёплые слова, Давид! / Gracias por la llamada, David! 💪🏻 pic.twitter.com/z9S00BfJcJ
🗣 Теперь слово предоставляется Хави — легенде и капитану «Барселоны», а также многократному призёру в составе сборной Испании!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021
Спасибо и успехов на тренерском поприще, Хави! 👏 / Gracias por las amables palabras. ¡Buena suerte en tu carrera de entrenador, Xavi! 👏 pic.twitter.com/eYGfSAk5Wc
Недавно пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с успешной игрой на Евро-2020.
Мои Поздравления клубу "Сочи" !!! Удачи !!!
Мои Поздравления клубу "Сочи" !!! Удачи !!!