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Хави и Вилья поздравили «Сочи» с днём рождения

04 июля 2021, 12:12

Бывшие игроки сборной Испании Хави и Давид Вилья решили поздравить ФК «Сочи» с днём рождения.

Недавно пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с успешной игрой на Евро-2020.

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Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
04 июля в 20:38
Смешно.Уже догадываются,или ты думаешь,что они писали это под наркозом?
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 20:38
Лучшие игроки мира приветствуют рождение жертвы принципа "Один кишлак-один ишак",принятого в бывшей культурной столице СССР.
galem72
galem72
04 июля в 18:27
Для чего этот убогий архаичный дорогущий цирк?! Оба эти топа и понятия не имели о существовании ленинградской команды, переехавшей на юг РФии, пока не потолстел их карман от банкнот из скреп. Реально, режим какими-то гоповскими замашками из 90-х шевелится...
6capmd2emj85
6capmd2emj85
04 июля в 15:44
Было чего поздравлять...
Вoлхв
Вoлхв
04 июля в 15:20
Не понял.. где Сочи и где Хави....интересно сколько им заплатили...
Евгений Сербин
Евгений Сербин
04 июля в 14:49
И сколько этому проекту лет?
memphis
memphis
04 июля в 14:28
В штатах есть целый бизнес поздравлений от звезд кого угодно, хоть бабушку Маню поздравят, не зная кто это.
Igo0rek
Igo0rek
04 июля в 14:03
Нормально думаю им приплатили xD
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 13:57
И я присоединяюсь к поздравлениям!
ermak6848
ermak6848
04 июля в 13:50
присоединяюсь к Поздравлениям!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
04 июля в 12:35
Сколько бабушек из-за этих двух поздравлений не получат прибавку к пенсии?
волгодон 2
волгодон 2
04 июля в 12:25
В период пандемии любая подработка приветствуется. Поздравить Сочи или прорекламировать почтабанк.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 12:21, ред.
Респект и Уважение, молодцы !!!
Мои Поздравления клубу "Сочи" !!! Удачи !!!
Romeo 777
Romeo 777
04 июля в 12:21
Сколько им за это заплатили
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 12:18
Думаю они и не догадываются что есть такой клуб
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