Мухин будет играть в ЦСКА под номером Алексея Березуцкого

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Максим Мухин будет выступать в московском клубе под номером «6».
Ранее под этим номером играл Алексей Березуцкий. После 2018 года, когда Алексей закончил игровую карьеру, номер был изъят из общего пользования.
Сейчас Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА в качестве главного тренера команды.
После завершения карьеры тройки легендарных защитников в 2018 их игровые номера не использовались. Пришло время писать новую историю— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 5, 2021
Максим Мухин будет выступать за #ЦСКА под номером 6⃣, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий 🔴🔵
Передачу номера зафиксировали📸 pic.twitter.com/eAgd5Kimn2