Мухин будет играть в ЦСКА под номером Алексея Березуцкого

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05 июля 2021, 13:16

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник будет выступать в московском клубе под номером «6».

Ранее под этим номером играл . После 2018 года, когда Алексей закончил игровую карьеру, номер был изъят из общего пользования.

Сейчас Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА в качестве главного тренера команды.