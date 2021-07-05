ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Мухин будет играть в ЦСКА под номером Алексея Березуцкого

05 июля 2021, 13:16

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Максим Мухин будет выступать в московском клубе под номером «6».

Ранее под этим номером играл Алексей Березуцкий. После 2018 года, когда Алексей закончил игровую карьеру, номер был изъят из общего пользования.

Сейчас Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА в качестве главного тренера команды.

Все новости
Официально«Рома» представила фанатскую атрибутику с изображением Моуриньо
Вчера, 13:45 ФотоКомментарии7
«Ахмат» с нового сезона будет выступать в экипировке итальянского бренда
Вчера, 12:50 ФотоКомментарии7
Официально«Реал Сосьедад» представил домашнюю и выездную формы
Вчера, 12:46 ФотоКомментарии3
Стильный Роналду и обаятельный Кимпембе. Топ-20 модников Евро-2020
06 июляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии12
Официально«Атлетико» показал, в какой форме будет защищать титул чемпиона Испании
05 июля ФотоКомментарии1
ОфициальноУЕФА представил мяч на полуфиналы и финал Евро-2020
05 июля ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
05 июля в 18:10
Отбор нормальный через раз, а стабильность без физики как у понтуса невозможна
Dinamo
Dinamo
05 июля в 17:35
Переоценённый игрок, имхо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:46
Фартовый номер.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 16:30, ред.
У него есть то, чего нет у других центральных полузащитников ЦСКА - нормальный отбор. С этой точки зрения это полезный трансфер. Хотя фолит парнишка тоже многовато.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
05 июля в 16:27, ред.
Что Мухин возьмет 6 номер - это нормально и понятно, а вот почему под этим номером играл номинальный центральный защитник Алексей Березуцкий - этого я понять не могу. Что касается самого факта передачи номера, так часто делают чтобы поддержать молодых игроков. По сути это не только знак доверия, но и аванс, который придется отрабатывать на поле, и Мухин должен это понимать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 15:19
Как опорник Макс конечно тянет слабо, но ЦЗ хороший, посмотрим что из него выкует Алёша.
Всех благ Вам.
VAN ARM
VAN ARM
05 июля в 15:16
не настолько он и легенда)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красноморец (раскрыть)
05 июля в 14:49
Все возможно. Я тоже на чудо надеюсь, но у Головы характер другой, он боец, а этот мягковат
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
05 июля в 14:48
У них физика была иная. Когда есть фундамент на нем можно что то строить. А парнишка в опорники собрался при весе 60 кг и росте 170 см. Хиловат.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 14:20, ред.
Если вспомнить первые сезоны братьев Березуцкие те ещё были деревяшки )))
Красноморец
Красноморец ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 14:17
Сезон покажет. Может наоборот, растолкает всех и станет основным ) В Головина тоже далеко не все верили.
mihaluch
mihaluch
05 июля в 14:12
Футболка явно с плеча Березуцкого Мухин в ней утонет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 14:00
Соглашусь полностью. А конкретно относительно этого парнишки. Он физически слабоват для роли опорника. А центральных полузащитников в ЦСКА достаточно. Для глубины состава и на перспективу подойдет. пока не более того, а там видно будет.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 13:37
Удачи тебе Макс в ЦСКА !!!
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 13:27
Будем надеятся что достигнет. Московскому ЦСКА нужно новое великое поколение, если уж не столь великое как то, то хотя бы близкое к этому. Без этого будет маловато стабильно хорошей игры и большого количества побед. Пока ещё процесс идёт, главное чтобы в итоге ЦСКА Москвы стал действительно очень сильным клубом всегда претендующим на победу в чемпионате России и Кубке России, а также стабильно играющим в еврокубках.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 13:23
Номер не так важен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 июля в 13:20
Это хорошо, но вряд ли этот паренёк достигнет уровня Лёши. Лёша это супер!!!
beefs
beefs
05 июля в 13:18
пролетишь как муха над парижем...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100