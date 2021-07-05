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Энрике: «Сборная Италии — настоящая команда»

05 июля 2021, 23:46
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Наставник сборной Испании Луис Энрике порассуждал о предстоящем матче против команды Италии.

Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игрков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы.

Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты.

Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.

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mihaluch
mihaluch
06 июля в 00:41
Ожидается очень интересный матч.
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 00:11
...У Италии много классных игроков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы...


"Не мудрствуя лукаво", Л.Энрике - комплимент себе и сборной Испании,
И соперника похвалил, и себя не забыл...
David Young
David Young
05 июля в 23:49
Интересно будет увидеть кто будет чаще владеть мячом, а также кто будет больше атаковать.
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