Энрике: «Сборная Италии — настоящая команда»

Наставник сборной Испании Луис Энрике порассуждал о предстоящем матче против команды Италии.
Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игрков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы.
Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты.
Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.
"Не мудрствуя лукаво", Л.Энрике - комплимент себе и сборной Испании,
И соперника похвалил, и себя не забыл...
"Не мудрствуя лукаво", Л.Энрике - комплимент себе и сборной Испании,
И соперника похвалил, и себя не забыл...