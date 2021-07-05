Энрике: «Сборная Италии — настоящая команда»

Наставник сборной Испании порассуждал о предстоящем матче против команды Италии.

Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игрков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы.

Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты.