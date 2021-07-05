Манчини: «Будем стараться играть в свою игру»

Наставник сборной Италии порассуждал о предстоящем матче против команды Испании.

Тики-така? Испанцы придумали этот стиль и добились больших успехов за счет него. Они продолжают успешно применять его в своей игре. Мы играем немного иначе. Мы — Италия. И мы не можем в одночасье стать Испанией. Мы будем стараться играть в свою игру.

Мы должны сыграть на очень высоком уровне — у Испании отличная команда. Мы — в полуфинале. На этой стадии очень трудно найти легкие матчи.