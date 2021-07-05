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Манчини: «Будем стараться играть в свою игру»

05 июля 2021, 23:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Наставник сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о предстоящем матче против команды Испании.

Тики-така? Испанцы придумали этот стиль и добились больших успехов за счет него. Они продолжают успешно применять его в своей игре. Мы играем немного иначе. Мы — Италия. И мы не можем в одночасье стать Испанией. Мы будем стараться играть в свою игру.

Мы должны сыграть на очень высоком уровне — у Испании отличная команда. Мы — в полуфинале. На этой стадии очень трудно найти легкие матчи.

Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
06 июля в 00:27
Только победа впереди
drug01
drug01
06 июля в 00:26
Желаем удачи
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 00:25
У сборной Испании нет таких исполнителей, которые бы качественно играли в тики-така, это плохая "копия" стиля тики-така той сборной , когда играли Иньеста, Хави и другие выдающиеся игроки того поколения, когда сборная Испании выиграла ЧМ, ЧЕ-дважды...

Пожалуй, сборная Испании достигла максимума на Евро-2020, играя в 1/2...Вряд ли, случится сенсация, и сборная Италии окажется вне финала, уступив сборной Испании...

Единственное, что надо сборной Италии, это играть в свою игру, как сказал главный тренер сборной Италии, играть так, как они играли на Евро-2020 свои предыдущие матчи....
Gahi
Gahi
06 июля в 00:01
В полуфинале нужно играть а не думать что можно проиграть. Удачи
beefs
beefs
05 июля в 23:59
а деваться некуда, только играть свою игру, удачи...
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