Манчини: «Будем стараться играть в свою игру»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о предстоящем матче против команды Испании.
Тики-така? Испанцы придумали этот стиль и добились больших успехов за счет него. Они продолжают успешно применять его в своей игре. Мы играем немного иначе. Мы — Италия. И мы не можем в одночасье стать Испанией. Мы будем стараться играть в свою игру.
Мы должны сыграть на очень высоком уровне — у Испании отличная команда. Мы — в полуфинале. На этой стадии очень трудно найти легкие матчи.
Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.
Пожалуй, сборная Испании достигла максимума на Евро-2020, играя в 1/2...Вряд ли, случится сенсация, и сборная Италии окажется вне финала, уступив сборной Испании...
Единственное, что надо сборной Италии, это играть в свою игру, как сказал главный тренер сборной Италии, играть так, как они играли на Евро-2020 свои предыдущие матчи....
Пожалуй, сборная Испании достигла максимума на Евро-2020, играя в 1/2...Вряд ли, случится сенсация, и сборная Италии окажется вне финала, уступив сборной Испании...
Единственное, что надо сборной Италии, это играть в свою игру, как сказал главный тренер сборной Италии, играть так, как они играли на Евро-2020 свои предыдущие матчи....