ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЕвро-2020

Самедов: «От Украины в матче с Англией стоит ожидать сюрпризов»

03 июля 2021, 10:49
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Конечно, Англия — фаворит. Команда элементарно сильнее по составу. На бумаге они явные фавориты, но это Евро уже отправило всех лидеров домой. Так что в предстоящей игре все может быть. От Украины стоит ожидать сюрпризов. Их было немало. Не знаю, с каким счетом закончится встреча. С таким Евро трудно что-то предположить.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал прогноз на эту встречу.

Все новости
Последний день для сенсации на Евро-2020. Датчане устали, вся надежда на невезучесть Англии
Вчера, 10:28Станислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии13
Писарев: «Англия заслужила свой финал»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Не пропустите последнее футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Испания и Италия обещают зрелищную игру
06 июляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии11
Мостовой рассказал, за кого будет болеть в матче Италия — Испания
06 июля Комментарии4
Дания играет за Эриксена, Англии помогают стены, а Италия и Испания уповают на магию. Ищем будущего чемпиона Европы
05 июляАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии16
«Спартак» Руя Витории понравится болельщикам, но с ходу повторить результат Тедеско будет сложно
05 июляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
03 июля в 14:48
Сюрприз от Украины полностью зависит от сюрприза от Англии.
Capral
Capral
03 июля в 13:04
Никогда не понимал, вот таких, высокомерных заявлений, какие пишут болельщики. Типа- Англия сильней, только разгром, и тд. и тп. Конечно, Британия сильней, и состав лучше, и ГТ опытней. И по идее, Британия должна победить. Но, есть один, только один решающий фактор- это ДИКОЕ ВЕЗЕНИЕ Украины на протяжениии всего турнира!!! А еще, судьи, которым вероятно дан указ тащить Украину изо всех сил. Кроме того, после игры с Германией, у меня не возникло ощущений в большом превосходстве Британии над соперниками. В значительной степени, англичанам просто повезло. Поэтому, не стал бы возносить англичан до небес в игре с Украиной. К великому сожалению, не всё в этой жизни, логично.....
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 12:41
Сюрпризом будет, если англичане крупно не выиграют.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 июля в 12:31
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    03 июля в 12:01
    Пяток мячей пропустят и то это сюрпризом не будет
    112910415
    112910415
    03 июля в 11:59
    Сюрпризы едва ли возможны
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    03 июля в 11:38
    Как много оракулов
    sir_Alex
    sir_Alex
    03 июля в 11:35
    Лишь бы не со знаком "минус".
    STVA 1
    STVA 1
    03 июля в 11:14
    Англия сейчас похожа на Италию образца катеначо!Трудно забить и что сможет противопоставить ей Украина трудно предположить! Но все равно удачи Украине!
    Ironigor
    Ironigor
    03 июля в 11:10
    В этом матче я думаю никаких сюрпризов не будет.
    Ангичане отправили немцев в отпуск , а уж Украину тем более. Хотя сам конечно буду болеть за Украину. Реалии таковы что у сборной Украины нет сюрпризов в рукаве которыми они могли бы удивить сборную Англии. Отсюда и Победа англичан с разницей в два мяча. Эту сборную Англии может остановить только сборная Италии, которая в полуфинале встретится со сборной Испании. Дождёмся и этого матча. Всем Добра !!!
    swed27
    swed27
    03 июля в 11:07
    Люблю футбольные сюрпризы
    Capitan555
    Capitan555
    03 июля в 11:07
    Думаю чистая и беззаговорочная победа Англии на всех фронтах.......
    Futurista
    Futurista
    03 июля в 11:04
    Сюрпризом может стать разгром сб. Украины...
    волгодон 2
    волгодон 2
    03 июля в 10:52
    Англия может пресечь сюрпризы излюбленной некрасочной игрой от обороны.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100