Самедов: «От Украины в матче с Англией стоит ожидать сюрпризов»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Конечно, Англия — фаворит. Команда элементарно сильнее по составу. На бумаге они явные фавориты, но это Евро уже отправило всех лидеров домой. Так что в предстоящей игре все может быть. От Украины стоит ожидать сюрпризов. Их было немало. Не знаю, с каким счетом закончится встреча. С таким Евро трудно что-то предположить.