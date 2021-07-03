Самедов: «От Украины в матче с Англией стоит ожидать сюрпризов»

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
Конечно, Англия — фаворит. Команда элементарно сильнее по составу. На бумаге они явные фавориты, но это Евро уже отправило всех лидеров домой. Так что в предстоящей игре все может быть. От Украины стоит ожидать сюрпризов. Их было немало. Не знаю, с каким счетом закончится встреча. С таким Евро трудно что-то предположить.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал прогноз на эту встречу.
Ангичане отправили немцев в отпуск , а уж Украину тем более. Хотя сам конечно буду болеть за Украину. Реалии таковы что у сборной Украины нет сюрпризов в рукаве которыми они могли бы удивить сборную Англии. Отсюда и Победа англичан с разницей в два мяча. Эту сборную Англии может остановить только сборная Италии, которая в полуфинале встретится со сборной Испании. Дождёмся и этого матча. Всем Добра !!!
Ангичане отправили немцев в отпуск , а уж Украину тем более. Хотя сам конечно буду болеть за Украину. Реалии таковы что у сборной Украины нет сюрпризов в рукаве которыми они могли бы удивить сборную Англии. Отсюда и Победа англичан с разницей в два мяча. Эту сборную Англии может остановить только сборная Италии, которая в полуфинале встретится со сборной Испании. Дождёмся и этого матча. Всем Добра !!!