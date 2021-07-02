Ещё один скрытый финал Евро-2020. Экономная Бельгия против нетипичной Италии

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вчера, 18:00

Лишь бы играли в футбол, а не смотрели на табло.

Бельгия выбила чемпионов, а Италия столкнулась с неожиданными трудностями

Бельгийцы и итальянцы показали стопроцентный результат на групповой стадии чемпионата Европы, что вовсе не является гарантией успеха на турнире: есть исторические доказательства и пример Голландии, которая после трех побед в группе сенсационно вылетела от Чехии по итогам первого же раунда плей-офф. Бельгия и Италия прошли дальше, но сделали это не без вопросов.

Итальянцы столкнулись с неожиданными проблемами в матче с Австрией. У поклонников «Скуадра Адзурры» екнуло сердечко, когда Марко Арнаутович забил в ворота Доннаруммы в середине второго тайма, тем более подопечные Роберто Манчини не генерировали угрозы спокойствию Даниэля Бахманна. Гол Арнаутовича отменили после вмешательства VAR , игра докатилась до овертайма, где итальянцы забили дважды и все-таки пропустили — 2:1.

Что касается Бельгии, то на них ставили перед матчем с Португалией, и «красные дьяволы» действительно победили, единственный гол классным ударом забил Торган Азар. Но какое же унылое зрелище явили собой бельгийцы! Полностью отказались от инициативы и владения мячом, позволили Роналду и Ко нанести в 4 раза больше ударов, в то время как сами лишь однажды попали в створ.

Вспомнилось, как после поражения от Франции в полуфинале ЧМ -2018 (0:1) бельгийские футболисты наперебой распекали «трехцветных». Эден Азар признался, что «лучше играть, как Бельгия, чем побеждать, как Франция», а Тибо Куртуа назвал французов «антифутбольной командой»:

Они забили нам с углового, после чего занимались исключительно защитой собственных ворот. Честно говоря, я бы предпочел проиграть Бразилии в четвертьфинале. По крайней мере, они играют в футбол. Франция — антифутбольная команда.

Не поменялось мнение за прошедшие три года?

Бельгия никогда не обыгрывала Италию на крупных турнирах

3 поражения и одна нулевая ничья. Правда, состоявшийся на Евро-1980 матч без забитых голов был для Бельгии сродни победе: ничья с итальянцами в заключительном туре группового турнира вывела «красных дьяволов» прямиком в финал с первого места в группе. Зато на чемпионате мира 1954 года Италия разгромила Бельгию со счетом 4:1, а на Евро-2000 и Евро-2016 «Скуадра Адзурра» одерживала победы с одинаковым счетом 2:0 на групповой стадии. Пять лет назад за команду Антонио Конте забивали Эммануэле Джаккерини и Грациано Пелле, которые при других тренерах больше не играли за сборную.

Любопытный факт: Манчини выиграл у Мартинеса 7 матчей из 8. Итальянец и испанец встречались в Англии, где Манчини тренировал «Манчестер Сити», а Мартинес работал с «Уиганом». Манчини выиграл 7 первых матчей у тезки в очной дуэли с общим счетом 13:0, Мартинес выиграл с 8-й попытки, причем сделал это в финале Кубка Англии. «Уиган» сенсационно завоевал старейший футбольный трофей в сезоне 2012/13.

Вопрос об участии в матче Эдена Азара и Кевина Де Брюйне остается открытым

Пожалуй, это главная предматчевая интрига, которая разрешится примерно за час до стартового свистка касается участия в четвертьфинальном матче лидеров сборной Бельгии. Кевин Де Брюйне и Эден Азар получили травмы в матче с Португалией, традиционно в таких случаях говорят, что вопрос о выходе футболистов на поле решится в последнюю минуту. В подавляющем большинстве случаев тренерский штаб принимает решение гораздо раньше, но из такой ситуации логично выжать максимум, то есть хотя бы попытаться ввести противника в заблуждение.

Структурно игра сборной Бельгии вряд ли как-то поменяется, а вот качество конструктивных взаимодействий от этих двух футболистов зависит от очень сильно. Особенно от Кевина Де Брюйне, чьи шансы появиться на поле выглядят более весомыми: полузащитник «Манчестер Сити» получил удар в голеностоп, это болезненно, но проблема могла разрешиться за несколько дней, прошедших после игры с Португалией. Что касается Эдена Азара, то он повредил заднюю поверхность бедра. Если это не спазм, а разрыв или хотя бы надрыв, то Евро для капитана сборной Бельгии завершено.

Ориентировочный состав сборной Бельгии (3-4-2-1): Куртуа — Вертонген, Вермален, Алдервейрелд — Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар — Карраско, Де Брюйне — Лукаку.

Если капитан сборной Бельгии отправился знакомой дорогой в лазарет, то итальянский кэп, похоже, готов вернуться в строй. Роберто Манчини не стал рисковать Джорджо Кьеллини в матче с Австрией, но рассчитывает, что сегодня в центре обороны воссоединится проверенная временем связка из «Ювентуса». Другие перестановки в составе могут быть обусловлены только текущим состоянием футболистов и тренерским чутьем.

Может быть, выйдет с первых минут Федерико Кьеза, распечатавший австрийские ворота в 1/8 финала. Если это случится, то он заменит Доменико Берарди, который был не слишком хорош в предыдущей игре. Также Роберто Манчини стоит крепко подумать над составом полузащиты. Вера тренерского штаба в Жоржиньо незыблема, а вот Верратти и Барелла неубедительно смотрелись против Австрии. Им в спину душат Локателли и Пессина.

Ориентировочный состав сборной Италии (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи (Ачерби), Кьеллини, Спинаццола — Жоржиньо, Барелла, Пессина (Верратти) — Кьеза, Инсинье, Иммобиле.

Слово тренерам

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

Уверен, что Италия бросится в атаку с первой секунды. Они играют очень быстро и организованно. Каждый в команде знает свою роль. Конечно, матч с Португалией мог сложиться для нас еще тяжелее. К счастью, у нас было достаточно времени на восстановление.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии: