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Талалаев: «Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежки»

06 июля 2021, 12:17

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги летних сборов команды.

Мы проделали хорошую работу, весь намеченный план выполнили. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Новички адаптируются к работе. Конечно, им еще сложно, и нужно время для полной адаптации. Очень важно, что прошли сбор без серьезных повреждений.

Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежной команды. Им нужно во многом прибавлять, больше трудиться, чтобы достичь определенного уровня. Стараемся игрокам это внушить, регулярно занимаемся с ними, привлекая к тренировкам во время сезона и вызывая на сборы.

Предоставили ребятам несколько выходных дней. 10 июля возобновим подготовку и, надеюсь, также успешно выполним намеченную программу.

С 10 по 24 июля клуб проведет сбор в Австрии, где планирует сыграть четыре контрольных матча.

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Все комментарии
Накир
Накир
06 июля в 13:13
Все правильно делаете
Cat01
Cat01
06 июля в 12:34
Хороший пример для других клубов
drug01
drug01
06 июля в 12:33
Это очень важно удачи
ОПС
ОПС
06 июля в 12:23
Правильно, молодежь нужно привлекать и почаще.
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