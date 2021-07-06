Талалаев: «Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежки»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги летних сборов команды.
Мы проделали хорошую работу, весь намеченный план выполнили. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Новички адаптируются к работе. Конечно, им еще сложно, и нужно время для полной адаптации. Очень важно, что прошли сбор без серьезных повреждений.
Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежной команды. Им нужно во многом прибавлять, больше трудиться, чтобы достичь определенного уровня. Стараемся игрокам это внушить, регулярно занимаемся с ними, привлекая к тренировкам во время сезона и вызывая на сборы.
Предоставили ребятам несколько выходных дней. 10 июля возобновим подготовку и, надеюсь, также успешно выполним намеченную программу.
С 10 по 24 июля клуб проведет сбор в Австрии, где планирует сыграть четыре контрольных матча.