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Тите: «Мы хотим заслужить Кубок Америки. Предпочтений по сопернику нет»

06 июля 2021, 07:54
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий после победы над Перу (1:0) в полуфинале Кубка Америки. В финале турнира бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина — Колумбия.

Мы не хотим обыгрывать кого-то конкретного. Мы хотим заслужить эту победу, и поэтому у меня нет никаких предпочтений по сопернику [в финале].

Кто займёт ворота в финале? У нас есть три отличных, выдающихся голкипера. Никто из них не лучше другого. Но важно сделать выбор в определённый момент, вот почему у нас ещё нет решения по вратарю на финальный матч.

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КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 08:22
1-0 вполне достаточно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 08:09
Врятли получится!
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