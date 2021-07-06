Тите: «Мы хотим заслужить Кубок Америки. Предпочтений по сопернику нет»

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий после победы над Перу (1:0) в полуфинале Кубка Америки. В финале турнира бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина — Колумбия.

Мы не хотим обыгрывать кого-то конкретного. Мы хотим заслужить эту победу, и поэтому у меня нет никаких предпочтений по сопернику [в финале].

Кто займёт ворота в финале? У нас есть три отличных, выдающихся голкипера. Никто из них не лучше другого. Но важно сделать выбор в определённый момент, вот почему у нас ещё нет решения по вратарю на финальный матч.