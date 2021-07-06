Дилейни: «Англия — фаворит, но у Дании есть шансы, учитывая нашу игру»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни порассуждал о предстоящем матче с Англией в 1/2 финала Евро-2020.
Прежде всего, мы рады возможности сыграть с Англией. Конечно, это будет выездная игра, в которой почти не будет датских болельщиков, но мы уже играли против них раньше, и у нас есть шанс.
Они, конечно, входят в эту игру как фавориты, но то, как мы играли на этом турнире, говорит о том, что мы также верим в свои шансы.
Отметим, что только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее.
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И это Англия, у которой есть хороший шанс повторить домашний успех 1966 года! Думаю, англичане не упустят возможность дома выиграть ЧЕ!
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И это Англия, у которой есть хороший шанс повторить домашний успех 1966 года! Думаю, англичане не упустят возможность дома выиграть ЧЕ!