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Дилейни: «Англия — фаворит, но у Дании есть шансы, учитывая нашу игру»

06 июля 2021, 09:12
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни порассуждал о предстоящем матче с Англией в 1/2 финала Евро-2020.

Прежде всего, мы рады возможности сыграть с Англией. Конечно, это будет выездная игра, в которой почти не будет датских болельщиков, но мы уже играли против них раньше, и у нас есть шанс.

Они, конечно, входят в эту игру как фавориты, но то, как мы играли на этом турнире, говорит о том, что мы также верим в свои шансы.

Отметим, что только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее.

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cska1948
cska1948
06 июля в 11:05
Отметим, что только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее.
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И это Англия, у которой есть хороший шанс повторить домашний успех 1966 года! Думаю, англичане не упустят возможность дома выиграть ЧЕ!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 10:04
Датчанам, возможно, чтобы поставить Англию в неудобное положение, надо забить им первыми. То есть попробовать начать, как они начинали с бельгийцами. Англия еще ни разу не пропускала и возможно проигрывая по счету игры, может поплыть...
Gahi
Gahi
06 июля в 09:22
Всё может быть в этой игре, поэтому нужно играть с уважением к сопернику.
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 09:22
Шанс есть всегда, тем более в полуфинале.
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