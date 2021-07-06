Дилейни: «Англия — фаворит, но у Дании есть шансы, учитывая нашу игру»

Полузащитник сборной Дании порассуждал о предстоящем матче с Англией в 1/2 финала Евро-2020.

Прежде всего, мы рады возможности сыграть с Англией. Конечно, это будет выездная игра, в которой почти не будет датских болельщиков, но мы уже играли против них раньше, и у нас есть шанс.

Они, конечно, входят в эту игру как фавориты, но то, как мы играли на этом турнире, говорит о том, что мы также верим в свои шансы.