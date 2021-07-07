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Бускетс: «Все называли Италию фаворитом матча, но мы доказали обратное»

вчера, 02:04
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Все называли Италию большим фаворитом матча, но мы продемонстрировали обратное, превосходя их на поле.

Мы играли с большим числом молодых футболистов, и весь этот опыт придаст им огромную уверенность. Эта команда ещё вернётся.

В игре мы добились тех вещей, которых хотели: владеть мячом, как можно быстрее отбирать его при потерях. Я считаю, что в целом в этом матче мы были доминирующей командой. Но таков футбол, и всё, что мы можем сделать — это поздравить Италию.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 13:29
Ну и где теперь Италия, а где вы?
galem72
galem72
вчера в 12:25
Довольно-таки глупо говорить такое после проигрыша.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 11:16
Итальянцы еле ноги унесли после матча. Со скрипом дотянули до пенальти и просто фортуна им улыбнулась
протон1
протон1
вчера в 10:15
а толку то от фаворита? проиграли ведь.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 08:56
Испания разве "превзошла" Италию?!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 08:46, ред.
Италию называли фаворитом - она и прошла. Что не так? :)
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 06:08
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 06:05
    Счёт на табло 1:1...а пенки это лотерея
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 06:05
    Испания была ничуть не хуже... Но..
    112910415
    112910415
    вчера в 05:54
    доказывали,доказывали , да недодоказали !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 05:31
    Что они там доказали, играли равные соперники
    YVG
    YVG
    вчера в 04:47
    Странное какое-то доказательство.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 02:43
    Согласен, с честью проиграли!!!!
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 02:27
    Мяч катали неплохо. Но Италия идет дальше
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 02:26
    А счёт на табло почему-то говорит об обратном !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 02:07
    Надо было забивать больше.
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