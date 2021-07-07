Бускетс: «Все называли Италию фаворитом матча, но мы доказали обратное»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Все называли Италию большим фаворитом матча, но мы продемонстрировали обратное, превосходя их на поле.

Мы играли с большим числом молодых футболистов, и весь этот опыт придаст им огромную уверенность. Эта команда ещё вернётся.

В игре мы добились тех вещей, которых хотели: владеть мячом, как можно быстрее отбирать его при потерях. Я считаю, что в целом в этом матче мы были доминирующей командой. Но таков футбол, и всё, что мы можем сделать — это поздравить Италию.