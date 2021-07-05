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Только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее

05 июля 2021, 12:37

Италия встретится против Испании, а Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.

Из четырёх сборных, которые пробились в 1/2 финала нынешнего чемпионата Европы, только сборная Англии не выигрывала турнир ранее. Испания трижды побеждала на Евро (1964, 2008, 2012), а Италия (1968) и Дания (1992) выигрывали чемпионат Европы по одному разу.

Самым большим достижением сборной Англии на Евро является 3-е место в 1968 году, когда англичане обыграли СССР со счётом 2:0, а также полуфиналы на Евро-1996 и нынешнем чемпионате Европы.

Только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее

Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.

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Все комментарии
David Young
David Young
05 июля в 14:40
Не смотря на хорошие шансы взять золото, Англия, считаю, не возьмёт его в этот раз.
David Young
David Young ответ Jack White (раскрыть)
05 июля в 14:11
Подправили дату первой их победы. Впредь просьба писать об ошибках и опечатках в хэштеге Нашел_Ошибку.
Jack White
Jack White
05 июля в 13:44
Испания крута, выиграть Евро в 19 веке, до того, как Евро существовал!
Василий 50
Василий 50
05 июля в 13:08
Желаю им устранить этот недостаток
Mangur
Mangur
05 июля в 12:53
Англия не победит. В финале не будет судьи Тофика Бахрамова.
swed27
swed27
05 июля в 12:52
Англичанам титул не помешает
mihaluch
mihaluch
05 июля в 12:45
Сейчас может выиграть любой.
shlomo
shlomo
05 июля в 12:45
Нужно исправлять статистику
Cat01
Cat01
05 июля в 12:43
Англия вперёд к победе
drug01
drug01
05 июля в 12:42
Будем болеть за Англию
Любoмир
Любoмир
05 июля в 12:38
Все идет к тому, что Англия и выиграет
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