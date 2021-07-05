Только один из полуфиналистов Евро-2020 не выигрывал турнир ранее

Италия встретится против Испании, а Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.
Из четырёх сборных, которые пробились в 1/2 финала нынешнего чемпионата Европы, только сборная Англии не выигрывала турнир ранее. Испания трижды побеждала на Евро (1964, 2008, 2012), а Италия (1968) и Дания (1992) выигрывали чемпионат Европы по одному разу.
Самым большим достижением сборной Англии на Евро является 3-е место в 1968 году, когда англичане обыграли СССР со счётом 2:0, а также полуфиналы на Евро-1996 и нынешнем чемпионате Европы.
Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.