Все участники 1/2 финала Евро провели свои матчи группового раунда дома

Накануне определились пары 1/2 финала Евро-2020.
Любопытно, что все 4 команды провели все свои матчи на групповой стадии у себя дома.
Испания трижды играла в Севилье, Англия — в Лондоне, Дания — в Копенгагене, а Италия выступала в Риме.
Дания же на Евро-2020 установила уникальное достижение.
У нас вечно. Перед турниром начинают скрипеть, вот группа сложная вот Бельгия, вот Дания...а по итогу тупо попешеходили и по домам.
У нас вечно. Перед турниром начинают скрипеть, вот группа сложная вот Бельгия, вот Дания...а по итогу тупо попешеходили и по домам.
И не обязательно против Спартака)
И не обязательно против Спартака)