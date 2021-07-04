Все участники 1/2 финала Евро провели свои матчи группового раунда дома

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04 июля 2021, 10:36

Накануне определились пары 1/2 финала Евро-2020.

Любопытно, что все 4 команды провели все свои матчи на групповой стадии у себя дома.

Испания трижды играла в Севилье, Англия — в Лондоне, Дания — в Копенгагене, а Италия выступала в Риме.

Дания же на Евро-2020 установила уникальное достижение.