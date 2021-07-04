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Все участники 1/2 финала Евро провели свои матчи группового раунда дома

04 июля 2021, 10:36

Накануне определились пары 1/2 финала Евро-2020.

Любопытно, что все 4 команды провели все свои матчи на групповой стадии у себя дома.

Испания трижды играла в Севилье, Англия — в Лондоне, Дания — в Копенгагене, а Италия выступала в Риме.

Дания же на Евро-2020 установила уникальное достижение.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 18:16
Так не справедливо Дома любая сборная выйграет
bublikyo
bublikyo
04 июля в 11:47
Все таки это не очень честно, когда одна команда играет постоянно дома, а часть команд постоянно ездит из одной страны в другую.
нечитайло
нечитайло
04 июля в 11:01
Дома и стены помогают
sv_1969
sv_1969
04 июля в 10:49
Вот она домашняя магия
Legend 6
Legend 6 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 10:44
Та даааа, но оподливились только наши.
У нас вечно. Перед турниром начинают скрипеть, вот группа сложная вот Бельгия, вот Дания...а по итогу тупо попешеходили и по домам.
волгодон 2
волгодон 2
04 июля в 10:38
В этом можно найти определенный заговор.
И не обязательно против Спартака)
Legend 6
Legend 6
04 июля в 10:38
И только 56ы опозорились...
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