Аргентина не проигрывает 19 матчей кряду — 2-й показатель в истории сборной

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07 июля 2021, 08:23

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:1, 3:2 по пен.) в полуфинале Кубка Америки.

Таким образом, аргентинцы продлили свою серию без поражений до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих в основное время).

Это второй показатель в истории сборной. Команда Аргентины под руководством Лионеля Скалони превзошла результат Марсело Бьелсы, при котором сборная не проигрывала на протяжении 18 игр с 2000 по 2002 год.

Рекорд удерживает Альфио Басиле – 31 матч, с 1991 по 1993 год. В финале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему его команда заслужила победу над Колумбией.