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Аргентина не проигрывает 19 матчей кряду — 2-й показатель в истории сборной

07 июля 2021, 08:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:1, 3:2 по пен.) в полуфинале Кубка Америки.

Таким образом, аргентинцы продлили свою серию без поражений до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих в основное время).

Это второй показатель в истории сборной. Команда Аргентины под руководством Лионеля Скалони превзошла результат Марсело Бьелсы, при котором сборная не проигрывала на протяжении 18 игр с 2000 по 2002 год.

Рекорд удерживает Альфио Басиле – 31 матч, с 1991 по 1993 год. В финале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему его команда заслужила победу над Колумбией.

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Перевод с Твиттер OptaJavier
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Все комментарии
Gahi
Gahi
07 июля в 09:33
Очень трудный матч выдался для Аргентины против Колумбии. Игра получилось очень жёсткой переходящий в грубость, временами возникали стычки и помощь врачей команд которые должны были быстро восстановить футболистов. Больше всех досталось Месси били его по ногам при первой возможности и остальные игроки не жалели друг друга, что удивительно не было удалений а только показано 10 жёлтых карточек 4 аргентинцам и 6 колумбийцам. После ничейного результата в основное время 1-1, пришлось бить послематчевые пенальти и здесь можно суверенностью сказать что героем оказался Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес который совершил 3 сейва переиграв Санчеса, Мина и Кардона и внёс большой вклад в эту победу. Но главный вопрос в том, сможет после такого тяжёлого матча сборная Аргентины восстановится к финальной игре против Бразилии, чтобы продолжить свою серию беспроигрышных матчей. Удачи
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
07 июля в 09:28
Кто может быть лучше Лионеля? Только два Лионеля.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 08:58, ред.
С Бразилией может закончиться серия
swed27
swed27
07 июля в 08:52
Любая серия рано или поздно прерывается
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 08:40
Наконец будет самый ожидаемый финал без неожиданностей.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 08:37
Аргентина пытается бить рекорды.
shlomo
shlomo
07 июля в 08:28
Хороший получился финал...
beefs
beefs
07 июля в 08:25
ожидается интереснейший финал...
ОПС
ОПС
07 июля в 08:25
С Бразилией может и остановиться серия.
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