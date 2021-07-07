Дольберг: «Отталкиваться в игре с Англией мы должны от своих козырей»

Нападающий сборной Дании порассуждал о предстоящем матче против команды Англии в 1/2 финала Евро-2020.

Все в команде верят в свои силы. То, что нам удалось сделать в последние несколько недель, это просто невероятно. Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать силу соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей.