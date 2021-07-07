Дольберг: «Отталкиваться в игре с Англией мы должны от своих козырей»

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг порассуждал о предстоящем матче против команды Англии в 1/2 финала Евро-2020.
Все в команде верят в свои силы. То, что нам удалось сделать в последние несколько недель, это просто невероятно. Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать силу соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей.
Ранее защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал, что его впечатляет в сборной Дании.
У вас есть возможность лишить сборную Англии этого козыря, забив пару мячей в ворота англичан....
Интересная предстоит игра, с непредсказуемым результатом, соперники достойны друг друга, главное, чтобы на результат матча не повлияли "ошибки" главного судьи матча, что вполне возможно, Англия хозяева финального матча, а к хозяевам судьи иногда относятся лояльнее, чем к их соперникам...
Будем надеяться, что на Евро-2020 этого не произойдёт!
У вас есть возможность лишить сборную Англии этого козыря, забив пару мячей в ворота англичан....
Интересная предстоит игра, с непредсказуемым результатом, соперники достойны друг друга, главное, чтобы на результат матча не повлияли "ошибки" главного судьи матча, что вполне возможно, Англия хозяева финального матча, а к хозяевам судьи иногда относятся лояльнее, чем к их соперникам...
Будем надеяться, что на Евро-2020 этого не произойдёт!