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Дольберг: «Отталкиваться в игре с Англией мы должны от своих козырей»

07 июля 2021, 11:31
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг порассуждал о предстоящем матче против команды Англии в 1/2 финала Евро-2020.

Все в команде верят в свои силы. То, что нам удалось сделать в последние несколько недель, это просто невероятно. Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать силу соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей.

Ранее защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал, что его впечатляет в сборной Дании.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
07 июля в 13:17
А там будут джокеры...:)
Василий 50
Василий 50
07 июля в 12:02
Это решит тренер
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 11:53
У сборной Англии также свои козыри найдутся... К примеру, лучшая защита на Евро-2020...
У вас есть возможность лишить сборную Англии этого козыря, забив пару мячей в ворота англичан....

Интересная предстоит игра, с непредсказуемым результатом, соперники достойны друг друга, главное, чтобы на результат матча не повлияли "ошибки" главного судьи матча, что вполне возможно, Англия хозяева финального матча, а к хозяевам судьи иногда относятся лояльнее, чем к их соперникам...
Будем надеяться, что на Евро-2020 этого не произойдёт!
cska1948
cska1948
07 июля в 11:46
Да нет у датчан против Англии козырей!
ProKop92
ProKop92
07 июля в 11:39
Вперед! Верим в вас! Все по силам!
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