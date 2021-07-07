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Доннарумма: «Испания очень сильна, но мы терпели до конца и вырвали победу»

07 июля 2021, 07:02
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Было нелегко, но благодаря силе этого коллектива нам удалось пройти в финал.

Невозможно описать то, что я сейчас чувствую. Мы посвящаем эту победу [травмированному] Спинаццоле. Он прислал нам видео перед игрой.

Сиригу говорил со мной перед серией пенальти, но я не буду раскрывать детали. Я был спокоен, потому что знал, что могу помочь команде.

Испания очень сильна, но у этой сборной Италии очень большое сердце, мы никогда не сдаёмся, это было видно, потому что мы терпели до конца и вырвали победу. Однако Испания заслуживает большой похвалы за то, что она доставила нам столько проблем.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 09:18
Доннарумма становится одним из лучших голкиперов.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 07:40
Победили благодаря мастерству вратаря.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 07:28
Обе команды заслужили похвалу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 07:23
Заслужили похвалу итальянцы...
drug01
drug01
07 июля в 07:06
Молодцы с победой
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