Доннарумма: «Испания очень сильна, но мы терпели до конца и вырвали победу»

Голкипер сборной Италии прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Было нелегко, но благодаря силе этого коллектива нам удалось пройти в финал.

Невозможно описать то, что я сейчас чувствую. Мы посвящаем эту победу [травмированному] Спинаццоле. Он прислал нам видео перед игрой.

Сиригу говорил со мной перед серией пенальти, но я не буду раскрывать детали. Я был спокоен, потому что знал, что могу помочь команде.

Испания очень сильна, но у этой сборной Италии очень большое сердце, мы никогда не сдаёмся, это было видно, потому что мы терпели до конца и вырвали победу. Однако Испания заслуживает большой похвалы за то, что она доставила нам столько проблем.