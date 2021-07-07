Доннарумма: «Испания очень сильна, но мы терпели до конца и вырвали победу»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.
Было нелегко, но благодаря силе этого коллектива нам удалось пройти в финал.
Невозможно описать то, что я сейчас чувствую. Мы посвящаем эту победу [травмированному] Спинаццоле. Он прислал нам видео перед игрой.
Сиригу говорил со мной перед серией пенальти, но я не буду раскрывать детали. Я был спокоен, потому что знал, что могу помочь команде.
Испания очень сильна, но у этой сборной Италии очень большое сердце, мы никогда не сдаёмся, это было видно, потому что мы терпели до конца и вырвали победу. Однако Испания заслуживает большой похвалы за то, что она доставила нам столько проблем.