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Хейбьерг: «С нетерпением ждём возможности показать себя в матче с Англией»

07 июля 2021, 09:58
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг порассуждал о предстоящем матче с командой Англии в 1/2 финала Евро-2020.

Понятно, что есть какие-то детали, которые об отдельных игроках тебе хотелось бы знать лучше, но опять же они набирали форму по ходу турнира, как, впрочем, и мы. Обе команды набрали отличный ход, и надо этим пользоваться. Мы с нетерпением ждем возможности в матче с очень сильным соперником показать, что у нас есть.

Ранее защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал, что его впечатляет в сборной Дании.

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протон1
протон1
07 июля в 10:12
игра не начилась. а англичане уже о финале думают. как бы не оплошали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 09:58
Не всё дома играть...
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