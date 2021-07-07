Хейбьерг: «С нетерпением ждём возможности показать себя в матче с Англией»

Полузащитник сборной Дании порассуждал о предстоящем матче с командой Англии в 1/2 финала Евро-2020.

Понятно, что есть какие-то детали, которые об отдельных игроках тебе хотелось бы знать лучше, но опять же они набирали форму по ходу турнира, как, впрочем, и мы. Обе команды набрали отличный ход, и надо этим пользоваться. Мы с нетерпением ждем возможности в матче с очень сильным соперником показать, что у нас есть.