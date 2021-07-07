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Жоржиньо: «Испания заставила нас изрядно побегать»

07 июля 2021, 07:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это была битва против великолепной команды, которая заставила нас изрядно побегать. Мы знали, что нам придётся нелегко, но верили до конца и, на мой взгляд, заслужили победу.

Мой пенальти? Когда ты бьёшь по мячу, то чувствуешь, как весь этот груз спадает с твоих плеч! Я попытался забыть обо всех посторонних вещах, сосредоточиться на том, что я делал на тренировках, сделал глубокий вдох и пробил.

Сила сборной Италии в том, что мы никогда не сдаёмся и не перестаём верить. Это удивительный коллектив, который заслуживает всего самого лучшего, потому что мы вместе переживаем трудности, вместе играем, вместе смеёмся и шутим и, как это бывает во всех семьях, вместе спорим, но мы всегда вместе.

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после игры ответил на вопрос о том, был ли матч с Испанией самым сложным в его карьере.

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Все комментарии
протон1
протон1
07 июля в 11:07
еси и в финале он победит. то у него будет удачный год. кубок лч. и финал евро 2020.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 08:47, ред.
Испанцы даже нашу сборную...в 2018-м...заставили немного побегать...
Итог таков же...
Испания - домой....
drug01
drug01
07 июля в 08:16
Зато итог хороший
Cat01
Cat01
07 июля в 08:15
Да было такое
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