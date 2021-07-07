Жоржиньо: «Испания заставила нас изрядно побегать»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это была битва против великолепной команды, которая заставила нас изрядно побегать. Мы знали, что нам придётся нелегко, но верили до конца и, на мой взгляд, заслужили победу.

Мой пенальти? Когда ты бьёшь по мячу, то чувствуешь, как весь этот груз спадает с твоих плеч! Я попытался забыть обо всех посторонних вещах, сосредоточиться на том, что я делал на тренировках, сделал глубокий вдох и пробил.

Сила сборной Италии в том, что мы никогда не сдаёмся и не перестаём верить. Это удивительный коллектив, который заслуживает всего самого лучшего, потому что мы вместе переживаем трудности, вместе играем, вместе смеёмся и шутим и, как это бывает во всех семьях, вместе спорим, но мы всегда вместе.